【HSBC滙豐業績】管理層：今年派息比率有望上升　倘資本狀況轉趨充裕將增回購

▲ 滙豐：今年派息比率有望上升 倘資本狀況轉趨充裕將增回購

滙豐 （00005） 管理層指疫情下本港約半數分行網絡關閉，而首季一般是新業務銷售最大的季度，故今年首季收入料較弱。管理層有信心疫情在本港疫情消退後，本港財富管理業務將會好轉。整體而言，管理層認為隨著疫情好轉，集團下半年動力料較上半年佳，目前的疲弱情況僅屬暫時性。另外，管理層指無意將員工調離本港。

集團去年派息比率維持在40％至55％的區間下限，管理層重申因盈利靠信貸回撥支持，預期今年派息比率將在區間範圍內上升。集團又視回購為派息的補充，倘資本狀況轉趨充裕，回購將會增加。

集團去年內房風險敞口約200億美元，約一半是經香港入帳。管理層認為，基於過去幾周的內地政策，內房信貸緊張情況開始緩解。

開支方面，集團目標是維持成本平穩，全球通脹下，明年目標是將成本增長控制在2％之內。管理層料集團收入增長未來幾年能夠維持，因淨利息收入與手續費收入都可望上升，尤其是加息下年均複合增長率（CGAR)料大升。

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