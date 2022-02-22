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【HSBC滙豐業績】滙豐：香港半數分行停業窒銷售、無意將員工調離港　回購派息均具上調空間

股市 16:35 2022/02/22

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【HSBC滙豐業績】滙豐：香港半數分行停業窒銷售、無意將員工調離港　回購派息均具上調空間

香港第五波疫情下，滙豐 （00005） 管理層承認，香港約半數分行網絡關閉，而首季一般是新業務銷售最大的季度，故今年首季收入料較弱。不過，滙豐管理層有信心疫情在本港疫情消退後，本港財富管理業務將會好轉。近期，多家外資、金融機構因應防疫措施，而將職員調離香港，滙豐強調無意將員工調離本港。

整體而言，滙豐管理層認為隨著疫情好轉，集團下半年動力料較上半年佳，目前的疲弱情況僅屬暫時性，對本港市場有信心，因本港市場於過往困難時期能強勁反彈。

集團去年內房風險敞口約200億美元，約一半是經香港入帳。財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）稱，基於過去幾周的內地政策，內房信貸緊張情況開始緩解，而集團仍有15%之前的信貸撥備儲備料仍可在今年上半年繼續回撥，惟回撥對集團今年盈利帶動程度料不及2021年。

滙豐：回購、派息有上調空間

集團去年派息比率維持在40%至55%的區間下限，管理層重申因盈利靠信貸回撥支持，預期今年派息比率將在區間範圍內上升。集團又視回購為派息的補充，倘資本狀況轉趨充裕，回購將會增加。

開支方面，集團目標是維持成本平穩，全球通脹下，明年目標是將成本增長控制在2%之內。管理層承認，全球通脹下有加薪壓力，惟集團有能力吸收成本上升。全球金融業人才荒下，財富管理、投行及科技範疇人才均競爭激烈，浮動薪酬總額去年大升三成。管理層又料集團收入增長未來幾年能夠維持，因淨利息收入與手續費收入都可望上升，尤其是加息下年均複合增長率（CGAR）料大升。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

 

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港股 英股 銀行 派息比率 回購 香港 滙豐控股（00005）
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