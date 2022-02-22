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港股業績期 邊隻業績股可炒？

股市 15:32 2022/02/22

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港股踏入業績期，多隻重磅股份如銀河娛樂 （00027） 、阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 等將會公佈業績。華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）預計金融股業績會做好，亦建議進取的投資者可以考慮科技股。想知更多，立即點擊收看/收聽分析。【精華速睇】

**烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署

欄名 : 3分鐘睇股

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