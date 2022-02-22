港股業績期 邊隻業績股可炒？ 股市 15:32 2022/02/22 分享： 港股踏入業績期，多隻重磅股份如銀河娛樂 （00027） 、阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 等將會公佈業績。華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）預計金融股業績會做好，亦建議進取的投資者可以考慮科技股。想知更多，立即點擊收看/收聽分析。【精華速睇】 **烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 阿里巴巴9988再探前浪底108元 聶振邦：需配合大市氣氛博反彈 今日 阿里巴巴9988再探前浪底108元 聶振邦：需配合大市氣氛博反彈 俄烏局勢惡化怎影響油價？美國恐首當其衝 今日 俄烏局勢惡化怎影響油價？美國恐首當其衝 阿里巴巴（09988）似受後續監管 對股價影響有幾大？ 今日 阿里巴巴（09988）似受後續監管 對股價影響有幾大？ 你可能感興趣 阿里巴巴9988再探前浪底108元 聶振邦：需配合大市氣氛博反彈 今日 14:25 阿里巴巴9988再探前浪底108元 聶振邦：需配合大市氣氛博反彈 俄烏局勢惡化怎影響油價？美國恐首當其衝 今日 15:00 俄烏局勢惡化怎影響油價？美國恐首當其衝 阿里巴巴（09988）似受後續監管 對股價影響有幾大？ 今日 15:22 阿里巴巴（09988）似受後續監管 對股價影響有幾大？ 最新專欄文章 更多 小鵬汽車（09868）150元追入怎處理？ 今日 小鵬汽車（09868）150元追入怎處理？ 阿里巴巴（09988）似受後續監管 對股價影響有幾大？ 今日 阿里巴巴（09988）似受後續監管 對股價影響有幾大？ 恒生銀行（00011）業績後股價挫近一成 中銀香港（2388）午後跌幅擴大低見30.7元 今日 恒生銀行（00011）業績後股價挫近一成 中銀香港（2388）午後跌幅擴大低見30.7元 阿里巴巴9988再探前浪底108元 聶振邦：需配合大市氣氛博反彈 今日 阿里巴巴9988再探前浪底108元 聶振邦：需配合大市氣氛博反彈 染藍新貴農夫山泉（09633）前景如何 應否現價追入？ 今日 染藍新貴農夫山泉（09633）前景如何 應否現價追入？ 阿里巴巴－SW（09988） 香港交易及結算所有限公司 港股 羅斯 烏克蘭 銀河娛樂（00027） 俄羅斯 阿里巴巴 金融