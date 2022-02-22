【職場熱話】新工人工職位有提升 卻經常受氣無故被罵 打工仔因拒幫老闆兒子一事竟被解僱

相信每個人也試過轉工，然而好工作可遇難求，不少人在轉了工後才發現找了一份「伏」工，近日有網民於FB專頁「奴工處」發文指，自己上年轉了一間公司工作，雖然人工和職位也有提升，然而工作卻十分受氣，經常無故被罵後來更被解僱。

樓主指自己於去年放棄了一份人工及福利也不錯的工作，轉到了另一間公司工作，雖然人工及福利也比舊公司好，然而樓主在入職後才發現是惡夢，與樓主同一團隊工作的十多位同事於半年內相繼辭職，而那位教樓主工作的同事於他入職第3日便無故辭職，樓主指自己平日十分受氣，早返公司去廁所會被罵，電腦有問題需找IT又被罵，連筆寫不出字向旁邊同事借也被罵，直至有一天，老闆的兒子功課做不完，要求樓主幫忙而他拒絕後，他不但被罵更被解僱，雖然如此，但樓主感到十分高興能離開公司，更轉行找到另一份人工一樣的工作。

【職場熱話】新工不稱心想辭職 卻獲上司重用並交託重要項目 打工仔嘆「點解想遞信都咁難」【下一頁】

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指，「一生人流流長，總會有機會中伏。」，「若你不離開舊公司，便不會中伏了。」，也有人指，「轉行沒有減人工經已很好了。」，「不要氣餒，有很多人也有這些經歷，加油！」。

【延伸閱讀】【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

另有網民指，「我轉工轉了4次，但結果也是「伏」工，所以我認命了，或許我本來便不喜歡對人，所以也懶得再轉工。」。

【職場熱話】測試呈陽性可WFH 全公司只剩2人工作 不願為同事工作「埋單」 打工仔感不憤欲請假 【下一頁】

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀