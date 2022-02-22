  • 12°C
香港時間 : 2022222日 (二) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】 同事於辦公室不戴口罩 打工仔家有幼孩 上班提心吊膽 曾向老闆反映不果感無助

理財智慧 18:16 2022/02/22

分享：

香港第5波疫情一發不可收拾，每個人也應做好自己配戴口罩護己護人，然而近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己的同事以至老闆在公司時也不會戴口罩，樓主雖然接種了3針疫苗，但家中有小孩，而小孩並未到接種疫苗的年齡，他曾反映過問題，但也於事無補，於是他感到十分煩惱。

樓主指自己工作的地方於疫情重災區葵涌，而他公司有二十多人，但只有2-3人會在辦公室內佩戴口罩，而其他同事包括老闆，在回到辦公室後也會除下口罩，他曾向老闆反映建議全部員工上班時間佩戴口罩，但老闆卻說每個人也有自由，而且整天戴口罩也不舒服，樓主指，由葵涌邨到現在，他每天上班也提心吊膽，而最近公司有一位同事需強檢，但還在公司正常上班，於是向網民詢問他可以向那個部門或機構求助，還是他只能選擇辭職。

【職場熱話】一塊抹布惹衛生問題  老闆怒炒清潔阿姐  「以後自己張枱自己消毒抹淨」下一頁

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「若你老闆也不管，那便沒有辦法了，只可以辭職。」，「 你戴N95口罩吧！」，也有人指，「 你可以看看你實際的工作有沒有需要回公司，或可跟老闆商量部分時間在家工作，以減低中招機會。」。

【延伸閱讀】【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請 下一頁

    點擊圖片放大
    +15
    +14

另有網民指，「沒有辦法，只有自己小心一點，現時小朋友夠3歲也可以打針，若你的小朋友歲數夠，便帶他接種疫苗吧！」。

【職場熱話】23歲才讀U  羨慕朋友愉快大學生活  卻猶疑會否太遲感迷惘 下一頁】 

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
疫情 強制檢測 葵涌邨 口罩 在家工作 香港

上一篇文章

【樓市熱話】與友人一同夾租租屋預算18k 計劃2年後移民望多儲錢 目標租東涌或白石角樓

下一篇文章

【職場熱話】新工人工職位有提升 卻經常受氣無故被罵 打工仔因拒幫老闆兒子一事竟被解僱

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費情報】新地旗下3商場MOKO 、新都會廣場及形點 24日起外賣自取獎賞加碼 向醫護送上3,000份一田禮券
【消費情報】新地旗下3商場MOKO 、新都會廣場及形點 24日起外賣自取獎賞加碼 向醫護送上3,000份一田禮券
【大行點睇】國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股
【大行點睇】國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股
【疫苗通行證】安心出行新增返回場所功能　方便離開商場食肆毋須再掃碼
【疫苗通行證】安心出行新增返回場所功能　方便離開商場食肆毋須再掃碼
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移
【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移
【抗疫優惠】用麥當勞App嗌麥麥送 滿$120即送價值$199洗手液機套裝 晚上6時-12時訂餐滿$100可免運費
【抗疫優惠】用麥當勞App嗌麥麥送 滿$120即送價值$199洗手液機套裝 晚上6時-12時訂餐滿$100可免運費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款