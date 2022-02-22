【職場熱話】 同事於辦公室不戴口罩 打工仔家有幼孩 上班提心吊膽 曾向老闆反映不果感無助

香港第5波疫情一發不可收拾，每個人也應做好自己配戴口罩護己護人，然而近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己的同事以至老闆在公司時也不會戴口罩，樓主雖然接種了3針疫苗，但家中有小孩，而小孩並未到接種疫苗的年齡，他曾反映過問題，但也於事無補，於是他感到十分煩惱。

樓主指自己工作的地方於疫情重災區葵涌，而他公司有二十多人，但只有2-3人會在辦公室內佩戴口罩，而其他同事包括老闆，在回到辦公室後也會除下口罩，他曾向老闆反映建議全部員工上班時間佩戴口罩，但老闆卻說每個人也有自由，而且整天戴口罩也不舒服，樓主指，由葵涌邨到現在，他每天上班也提心吊膽，而最近公司有一位同事需強檢，但還在公司正常上班，於是向網民詢問他可以向那個部門或機構求助，還是他只能選擇辭職。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「若你老闆也不管，那便沒有辦法了，只可以辭職。」，「 你戴N95口罩吧！」，也有人指，「 你可以看看你實際的工作有沒有需要回公司，或可跟老闆商量部分時間在家工作，以減低中招機會。」。

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另有網民指，「沒有辦法，只有自己小心一點，現時小朋友夠3歲也可以打針，若你的小朋友歲數夠，便帶他接種疫苗吧！」。

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責任編輯：關海儀