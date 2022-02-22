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【職場熱話】原被保險公司聘請經考慮終放棄 後無故遭公司追討萬8元津貼 港男疑個人資料透面試被盜用感無助

理財智慧 18:17 2022/02/22

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大家在見工求職時一定要保持警戒，不要隨便提供個人資料，以免被人不法使用。近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己早前到了一間保險公司見工，雖然對方聘請了他，但他最終經考慮後並沒有入職，然而卻被那公司無故追討萬8元的津貼，使樓主感到不知如何是好。

樓主指，他上個月突然收到保險公司寄來的信，指樓主若要辭職則要把萬8元的津貼歸還給公司，樓主感到不解，便打電話到公司詢問，而那公司則指樓主簽了約，若不還錢便會告他及找人收數，樓主解釋了自己並沒有簽過任何合約，並沒有收過任何保險公司的錢，然而對方則指樓主說謊，更威脅樓主指金額數目不大，要他快還錢，不然會有後患，更指無謂因這事而弄花了履歷。

【職場熱話】斥同事為電腦白痴  打工仔呻「再同佢溝通真係會痴線」 反被網民嘲「冇氣量沒耐性」下一頁

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

現時樓主懷疑是當時面試的人盜用了他的保險牌及個人信息，然後冒簽合約，以他的名義向保險公司拿錢，他指自己現時是租屋自住，若收到追數信會害怕被包租公知道，然後不跟他續約，但當時面試的人是透過電話約樓主面試的，並沒有留下電郵紀錄，而樓主當時也沒有留下電話，也忘記了當時面試官的樣子，想找騙徒也無從下手，於是他向網民詢問該如何是好。

【延伸閱讀】【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請 【下一頁

    點擊圖片放大
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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指，「 你根本甚麼也沒有簽，有甚麼好怕呢？」，「 直接報警處理吧！」，也有人指，「即使那保險公司有發過津貼，但也需要經過銀行，而若出支票也需要你的名字，不明白他怎樣證明你有收過錢。」。

另有網民指，「若你沒有簽約，又怎會有保險公司追你，你報警不就行了嗎？」，「開那間保險公司的名字吧！」。

【職場熱話】老闆落門市捽數  見客戶訊息「已讀不回」  一句黑心話嚇呆員工 下一頁

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責任編輯：關海儀

 

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