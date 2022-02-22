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【樓市熱話】與友人一同夾租租屋預算18k 計劃2年後移民望多儲錢 目標租東涌或白石角樓

理財智慧 18:17 2022/02/22

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不少人在工作了一段時間後，也會考慮外出租屋或與人夾租，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己將於4月份從家中搬出來，並與一朋友夾租租一單位，樓主於中環上班，而他朋友則於科學園，他們打算於東涌或白石角租一單位，並指在2年後會移民，希望能多儲些錢，於是他向網民詢問該租那裏才好及有沒有一些較好的屋苑可推介。

樓主經歷：

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【樓市熱話】長兄婚後育2孩與家人同住公屋    寧4人迫一房也不願申請公屋   一自私要求使港男感受欺壓 【下一頁

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「當然是選擇東涌，起碼它是完整的社區，但白石角卻甚麼也沒有，你進去住的話會後悔。」，「其實你可以考慮一下荃灣和青衣，它們也是位於新界。」，也有人指，「若於科學園上班當然是選白石角，踏單車的話，5分鐘便到。」。

另有網民指，「 若考慮十多年樓齡有大房的東涌私樓，則可選擇東提灣畔、藍天海岸或映灣園。」。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

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責任編輯：關海儀

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