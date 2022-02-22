【職場熱話】跳槽人工多3千福利更好 打工仔欲辭職 卻怕舊公司不便感兩難

不知道大家有沒有試過在找到一份更好的工作後卻因與同事、上司關係好，而不忍心辭職呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己在現公司與同事、上司相處得十分好，而他最近找到了另一份人工更高的工作，但卻因害怕會為現公司帶來麻煩及不便而不忍心辭職，他於是向網民詢問應否辭職才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「不要跟公司談感情。」，「一定走。」，「公司不會說沒有了你便不行，一樣能運作到，不要想到影響會很大。」，也有人指，「現在遞辭職信，然後給予一個月的通知期，這有甚麼問題？」。

另有網民指，「最傻的人便是為公司著想，若公司真的如此好，又不見加你人工？你都經已在公司工作了2年，但卻還沒有加人工。」。

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責任編輯：關海儀