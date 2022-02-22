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【置業故事】不想再奔波　為方便湊孫　買淘大花園予愛兒

股樓投資 15:34 2022/02/22

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二手樓價持續下跌，吸引不少買家入市。利嘉閣鮑允中說，九龍灣淘大花園G座高層7室，實用面積375平方呎，兩房間隔，望樓景，原叫價630萬元，日前以608萬元易手，實用呎價約16,213元。代理透露，新買家為同區業主，為了方便湊孫，買樓予愛兒。

資料顯示，原業主於2016年11月以493.8萬元購入上址，現帳面賺114.2萬元，物業期內升值約23%。

被問到近期市況，鮑允中透露，本月錄11宗成交，實用呎價約16,276元，而目前約有136個單位放盤，叫價510萬元至998萬元不等。

延伸閱讀【有相睇】遇靚裝屯門私樓感忐忑　原本想等多陣　終怕執輸　深夜送訂予業主【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 淘大花園 九龍灣 利嘉閣

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