【C.E.O.財策精英】宏利分組經理鄔孝文　機械工程師轉職保險顧問　終找到人生閃亮舞台

選擇一門適合自己的行業，才能盡情發揮，縱然可能需要經歷迂迴輾轉的過程，但只要不放棄、勇於作出嘗試，總會找到屬於自己的事業舞台。這亦是宏利分組經理鄔孝文（Pedro）的寫照，他大學時期於英國修讀機械工程，在當地工程界工作幾年後回流澳門。直至2020年，他機緣巧合下經「宏利C.E.O.計劃」投身保險行業，短短時日已連續兩年達成全球行業精英指標的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），去年更獲晉升為分組經理，成功找到自己發揮潛能的天地，開展事業生涯的光輝新一頁。



勇於放下 才能擁有更寬廣的天地



Pedro在英國取得大學學位後，成功獲當地工程公司取錄，負責產品研發工作，及後由於家庭原因決定回流澳門。本想繼續在工程界發展，但機械工程在澳門的市場較狹窄，產品研發工作機會較少，令他的專業難有用武之地。慶幸Pedro沒有固步自封，經認識超過20年的宏利分組經理關如心（Bobo）引薦下，加入了其團隊，在保險行業重新出發，「人的慣性是留在安全圈，想緊握自己手中的一切，但有時放手才能得到更多，要勇於改變，朝着正面的目標前進，才能擴闊自己的天地。」同時，他一直堅信「生命中唯一不變的就是改變」。



投身保險行業，很多人會擔心收入不穩，不過Pedro認為一般人以為差距在於零收入與有收入，而他直言這絕非事實：「的確，保險顧問並沒有固定薪酬，因為我們的工作是多勞多得的，只要你用心去做，定有回報，積極地想，只要你努力，收入其實是無上限。『宏利C.E.O.計劃』更有為學員提供新人時期的每月津貼安排，減輕了我們初入行時的財政壓力。如我自己因視保險為終身事業，希望打好專業的根基，所以起初以深造行業知識、擴大自己的社交圈子為主，只求每月能有進步和增長。」



Bobo回想：「相識廿載，我一直欣賞Pedro目標明確，處事言出必行，看到他具備在保險事業發展的能力，於是便向他提出加盟邀請。」 Pedro坦言入行前的確有點擔心，「因為自己並非保險專業出身，但經Bobo介紹，知道『宏利C.E.O.計劃』為我這類型的轉行人士提供了全面及多元化的培訓及支援，如一對一專屬導師、形象指導等，助我們快速建立專業，同時亦為我們循序漸進地訂下不同目標，有效助我們逐步成為獨當一面的保險顧問，加上Bobo團隊的協助，令我更有信心。」

▲ Bobo（左）和Pedro相識廿載，冀望保險策劃事業能助他在澳門重新起跑，而Pedro亦認為自己找對了發揮潛能的天地，希望能轉化自己的經驗去幫助更多人。

專注做好基本步 收穫客戶信任



Pedro在疫情爆發初期轉行，當然更具挑戰，但他仍能快速完成MDRT資格，成績亮麗，他認為當中的竅門是堅持把一件的事的根本不斷重複地做便會成功：「我曾在早會與團隊分享有趣的2,4,8數學題比喻。由於人會傾向將事情簡單複雜化，故大部分人看到一道數學題，便嘗試用複雜的邏輯去解題，會想是否涉及二次方、三次方等，但其實有時候只是簡單的加減乘除，當中沒有複雜的計算。同樣，保險顧問的工作回歸根本，就是以客為先及展現專業。我相信只要持續做好基本，定會成功。」



Pedro分享自己曾遇到一位「零」理財觀念及不認為自己需要保險的客戶：「我除了以數據和文字資料為他作出客觀分析，同時深入了解他的家庭及成長背景，陪同對方思考人生不同階段的計劃及涉及的開支，例如置業、生育及供書教學等，成功讓對方了解建立安全網的重要性。再為他度身計劃合適的保障，清楚講解每項保障細節和條款，並耐心解答他的疑問，經過多次見面，他終於摒除了以往的觀念，成為了我的客戶。」Pedro強調，要讓客戶信任自己和自己的專業意見，毋須「天花龍鳳」的演說，只須展示出專業真誠、實事求事的一面，信任關係自然會建立起來。



立志建立精英團隊



對於Pedro能在短時間內取得佳績，Bobo毫不驚訝：「Pedro擁有強大的能力，成熟穩重的他能夠獨自找出問題且妥善解決，不斷推動自己進步。我知道他在宏利有遠大的目標，希望成為在業界有影響力的人，我也看好他能走得更高、更遠。」



對於已晉升為分組經理的Pedro，當前的首要目標是積極發展自己的團隊，藉此去幫助更多客戶改善生活，實現理想人生，也希望與同事一起建立一支專業、優秀的團隊，和有共同理念和背景的精英一起奮鬥，追求事業的新高峰。

▲ Pedro作為新人已連續兩年取得MDRT榮譽，個人成績斐然，新一年他矢志以MDRT三倍業績要求的COT（Court of the Table）為目標，期望能以身作則，成為團隊成員的榜樣。

（特約）