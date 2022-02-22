【恒生業績分析】券商紛指恒生派息及下半年業績均遜色　大摩：淨利息收益率料因利率上揚而改善

▲ 【大行報告】券商紛指恒生派息及下半年業績均遜色 大摩:淨利息收益率料因利率上揚而改善

恒生銀行 （00011） 去年業績遜預期，派息亦大減，現價股息率降至3.3厘。券商普遍對恒生今年經營前景持審慎態度，但相信淨利息收益率會隨歐美加息而有所改善。

摩根士丹利認為，恒生去年下半年業績明顯遜於該行及市場預測，主要由於各業務收入均較預期低，而且預期信貸損失提撥因內房商業房地產市場疲弱而增加。大摩稱，恒生第四次中期股息為1.8元，較該行預期的2.2為低；全年派息5.1元，亦低於該行估計的5.5元。

花旗：恒生下半年收入與預期不符

大摩指，市場前景仍未明朗，預期恒生淨利息收益率會因利率上揚而上升，留意大灣區的機會。大摩維持恒生「減持」評級，目標價140.5元。

花旗亦稱，恒生下半年淨利潤較該行及市場預期為低，而且派息亦較預期減少，至於非利息收入、費用及其他收入亦低於上半年，導致收入與預期不相符。該行指，由於本港出現第五波疫情，因此對恒生前景相對謹慎。

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