  • 12°C
香港時間 : 2022222日 (二) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒生業績分析】券商紛指恒生派息及下半年業績均遜色　大摩：淨利息收益率料因利率上揚而改善

股市 15:09 2022/02/22

分享：

【大行報告】券商紛指恒生派息及下半年業績均遜色　大摩:淨利息收益率料因利率上揚而改善

恒生銀行 （00011） 去年業績遜預期，派息亦大減，現價股息率降至3.3厘。券商普遍對恒生今年經營前景持審慎態度，但相信淨利息收益率會隨歐美加息而有所改善。

恒生業績詳細睇【下一頁】

摩根士丹利認為，恒生去年下半年業績明顯遜於該行及市場預測，主要由於各業務收入均較預期低，而且預期信貸損失提撥因內房商業房地產市場疲弱而增加。大摩稱，恒生第四次中期股息為1.8元，較該行預期的2.2為低；全年派息5.1元，亦低於該行估計的5.5元。

花旗：恒生下半年收入與預期不符

大摩指，市場前景仍未明朗，預期恒生淨利息收益率會因利率上揚而上升，留意大灣區的機會。大摩維持恒生「減持」評級，目標價140.5元。

花旗亦稱，恒生下半年淨利潤較該行及市場預期為低，而且派息亦較預期減少，至於非利息收入、費用及其他收入亦低於上半年，導致收入與預期不相符。該行指，由於本港出現第五波疫情，因此對恒生前景相對謹慎。

相關文章：【分析】內房債務危機令滙豐恒生預期信貸損失提撥增　疫情困擾今年撥備料難大減

【HSBC滙豐業績】祈耀年：收入已越過低谷、兩指標提前一年達標　去年少用18%辦公室

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

港股 派息 遜於預期 花旗銀行 目標價 大行報告 加息 銀行 恒生銀行（00011）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴】阿里巴巴開市即插5%　螞蟻集團傳遭監管機構新一輪摸底排查、合作國企及金融機構均須上報
【阿里巴巴】阿里巴巴開市即插5%　螞蟻集團傳遭監管機構新一輪摸底排查、合作國企及金融機構均須上報
【港股市況】恒生指數尾市跌近700點　滙豐績後跌逾3%、恒生大跌一成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數尾市跌近700點　滙豐績後跌逾3%、恒生大跌一成（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐周二放榜　市場料派息增6成、再宣佈20億美元回購
【HSBC滙豐】滙豐周二放榜　市場料派息增6成、再宣佈20億美元回購
【疫苗通行證】港府2.24實行疫苗通行證　進出場所分主動、被動查核疫苗證明　經商場返家可豁免
【疫苗通行證】港府2.24實行疫苗通行證　進出場所分主動、被動查核疫苗證明　經商場返家可豁免
【恒指夜期】夜期跌206點　騰訊大股東Prosus跌7%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期跌206點　騰訊大股東Prosus跌7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌逾400點　納指期貨跌逾2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌逾400點　納指期貨跌逾2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款