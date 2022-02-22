【ET講股通】孫運喜：打到來？（附time code）（第二版︰加入文字內容）

俄烏局勢急劇升溫，俄羅斯承認烏克蘭東部地區獨立，道指期貨跌逾400點，港股承美股跌勢低開477點，其後跌幅一度擴大至800點，恒生指數半日跌713點，報23456點，失守二萬四，成交801億元。美團 （03690） 跌近6%，阿里巴巴 （09988） 跌近4%，友邦 （01299） 跌逾4%；滙豐 （00005） 績後跌逾3%，恒生 （00011） 績後急挫逾8%，港股後市點睇？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

*烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*

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00：00 - 港股今日市況速覽

01：10 - 美團 （03690） 、友邦 （01299） 、滙豐 （00005） 皆跌

01：45 - 港股全跌 僅中海油 （00883） 、潤地 （01109） 逆市升

02：40 - 俄羅斯承認烏東獨立兼派軍 烏克蘭局勢再升溫

03：55 - 歐盟、美國制裁未算勁 環球市場憂慮升溫

05：21 - 道指期貨曾跌400點 日本及亞太地區股市皆走弱

05：50 - 新經濟股齊跌 美團 （03690） 盈利率估計再調低

06：55 - 騰訊 （00700） 傳未獲批遊戲版號 未經證實已拖累大市向下

07：45 - 恒指失守前浪底23500點 今最多曾挫800點

08：55 - 觀眾問股：中鐵建 （01186） 走勢點睇？上望咩價位？

12：32 - 觀眾問股：陽光紙業 （02002） 2.98元買入要走？

15：23 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 150元追入怎處理？

18：23 - 觀眾問股：美團 （03690） 188元要止蝕嗎？

21：55 - 觀眾問股：恒生 （00011） 績前167元買入怎處理？

25：02 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 要走嗎？

29：08 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 甚麼價位可買入？上望多少？

32：44 - 港股收市市況速報 恒指再下行風險不大

34：51 - 俄烏局勢令歐、美、日股市震盪 港股中綫或成市場吸納對象

36：28 - 潛力股推介：錦欣生殖 （01951）

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恒指全日大跌650點，收報23520點；科指再跌100點，收報5226點。大市總成交1,469億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指即市一度低見23300點水平，美團 （03690） 跌5.1%，友邦 （01299） 跌3.8%，放榜的滙豐 （00005） 跌3.6%，藍籌中僅中石油 （00857） 、中海油 （00883） 等寥寥數股逆市上升。

「打到來」之一，俄羅斯承認烏克蘭東部兩個親俄武裝控制地區的獨立地位，俄烏局勢劍拔弩張，西方宣布制裁俄國，惟初步看力度有限。市場人士緊張，觸發亞太股市、美股期貨全綫受壓。

「打到來」之二，中概股、新經濟股續傳出不利消息，內地監管當局要求外賣平台讓利的消息繼續發酵，美團未止跌，而市傳內地停批遊戲版號的消息，亦持續困擾騰訊 （00700） 。

「打到來」之三，恒指技術走勢仍弱，失守前浪底、1月31日低位23469點。

展望後市，恒指陰陽燭呈「陀螺」，低位有一定承接，短線恐續受制地緣政治風險，惟中線形勢未必太差。

潛力股可留意錦欣生殖 （01951） 。北京宣布16項輔助生殖項目可納入社保報銷，刺激錦欣連續兩日大成交向上，突破橫行區，可待回落至8.5至9元吸納，失守8元止蝕，上望10元以上。

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