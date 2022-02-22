【初創發展】五大新興科技成初創趨勢　Google推出計畫推動發展

▲ Google亞太區初創主管Michael Kim在線上發布會上提及，五項新興科技將成為2022年科技初創發展趨勢。（法新社資料圖片）

新冠疫情令大眾對數碼服務需求大增，也成為初創企業發圍的好時機。Google今（22日）舉行了Google Year of Startups 2022亞太區線上發布會，談及2022年的科技趨勢，同時宣布Google未來如何支援初創發展的計畫。

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Google亞太區初創主管Michael Kim在會上提及，五項新興科技將成為2022年科技初創發展趨勢，分別是：

人工智能（AI)

亞太區初創正在不斷發展人工智能的應用程式。例如，印尼的Kata.ai是對話式AI的品牌，完善客戶使用體驗。而印度的 BrainSightAI開發可協助研究人員和臨床醫生更加了解人類大腦的新工具。

去中心化金融（DeFi）

在2021年，來自東南亞的DeFi初創募集了高達10億美元（約78億港元）的股權基金，是2020年的六倍，可見去中心化金融持續增長。這些初創擺脫了傳統金融交易型態，其中以韓國的DA:Ground為例，該企旨在讓當地人能更方便進行投資和使用其他金融服務。

金融科技（FinTech）與電子商貿

金融科技及電子商貿正在亞洲地區發展蓬勃。不少創業家致力發展金融科技，希望令金融服務更多元化，提升電子商貿品質，為用家帶來更好的使用體驗。以菲律賓的Advance為例，該企目標是為工人階層降低信貸限制，而新加坡的Shoplinks為零售商提供聊天機械人（Chatbot）及個人化電子郵件服務，以便零售商和消費者的互動。

醫療科技（HealthTech）

鑑於新冠疫情的影響，大眾對醫療服務的需求激增，亦令醫療科技創新公司興起。例如印度的Zyla以流動應用程式提供24小時的客製化照顧，韓國的Caredoc則專門分享長者護理的相關資訊。

資源永續（Sustainability）

由於亞洲地區容易受氣候危機威脅，因此愈來愈多創業家關注資源永續的議題。當中印尼初創企業Duitin負責管理當地2,000個廢棄物管理站點；台灣的Lockists提供交通工具共享平台，目的是降低汽車使用率，以改善空氣質素。

Google對初創企業的支援

有見及此，Google也同時宣布，將會在印度、韓國、日本和東南亞等地展開Google for Startups Accelerator計畫，屆時將提供專業建議予初創公司，幫助企業發展技術及產品升級。

至於香港的支援方面，Google與數碼港合作推出的「初創與金融科技燃亮計畫」，為數碼港社群企業及初創公司而設。此計畫為初創提供Google Cloud使用額、Google地圖平台優惠，以及一系列 「Grow with Google」的數碼技能培訓及技術支援。

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責任編輯：吳嘉雯

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