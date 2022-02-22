  • 12°C
香港時間 : 2022222日 (二) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【初創發展】五大新興科技成初創趨勢　Google推出計畫推動發展

科技 16:11 2022/02/22

分享：

Google亞太區初創主管Michael Kim在線上發布會上提及，五項新興科技將成為2022年科技初創發展趨勢。（法新社資料圖片）

新冠疫情令大眾對數碼服務需求大增，也成為初創企業發圍的好時機。Google今（22日）舉行了Google Year of Startups 2022亞太區線上發布會，談及2022年的科技趨勢，同時宣布Google未來如何支援初創發展的計畫。

【Safari】勢被Microsoft Edge、Firefox追上　Safari將失全球第二大最常用網絡瀏覽器地位

【快充問題】三星S22 Ultra被指45W充電慢？　充電速度只與25W接近

Google亞太區初創主管Michael Kim在會上提及，五項新興科技將成為2022年科技初創發展趨勢，分別是：

  • 人工智能（AI)

亞太區初創正在不斷發展人工智能的應用程式。例如，印尼的Kata.ai是對話式AI的品牌，完善客戶使用體驗。而印度的 BrainSightAI開發可協助研究人員和臨床醫生更加了解人類大腦的新工具。

  • 去中心化金融（DeFi）

在2021年，來自東南亞的DeFi初創募集了高達10億美元（約78億港元）的股權基金，是2020年的六倍，可見去中心化金融持續增長。這些初創擺脫了傳統金融交易型態，其中以韓國的DA:Ground為例，該企旨在讓當地人能更方便進行投資和使用其他金融服務。

 

  • 金融科技（FinTech）與電子商貿

金融科技及電子商貿正在亞洲地區發展蓬勃。不少創業家致力發展金融科技，希望令金融服務更多元化，提升電子商貿品質，為用家帶來更好的使用體驗。以菲律賓的Advance為例，該企目標是為工人階層降低信貸限制，而新加坡的Shoplinks為零售商提供聊天機械人（Chatbot）及個人化電子郵件服務，以便零售商和消費者的互動。

  • 醫療科技（HealthTech）

鑑於新冠疫情的影響，大眾對醫療服務的需求激增，亦令醫療科技創新公司興起。例如印度的Zyla以流動應用程式提供24小時的客製化照顧，韓國的Caredoc則專門分享長者護理的相關資訊。

  • 資源永續（Sustainability）

由於亞洲地區容易受氣候危機威脅，因此愈來愈多創業家關注資源永續的議題。當中印尼初創企業Duitin負責管理當地2,000個廢棄物管理站點；台灣的Lockists提供交通工具共享平台，目的是降低汽車使用率，以改善空氣質素。

Google對初創企業的支援

有見及此，Google也同時宣布，將會在印度、韓國、日本和東南亞等地展開Google for Startups Accelerator計畫，屆時將提供專業建議予初創公司，幫助企業發展技術及產品升級。

至於香港的支援方面，Google與數碼港合作推出的「初創與金融科技燃亮計畫」，為數碼港社群企業及初創公司而設。此計畫為初創提供Google Cloud使用額、Google地圖平台優惠，以及一系列 「Grow with Google」的數碼技能培訓及技術支援。

【Google】Google推出免費字體「Roboto Serif」 　兼可自由調整字型

責任編輯：吳嘉雯

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【大數據市場】部署先進數據分析成疫市營商關鍵　報告：54%企業收入增加
2022/02/18
【大數據市場】部署先進數據分析成疫市營商關鍵　報告：54%企業收入增加
【Google】Google Drive搜尋引擎更新　增過濾選項速找文件
2022/02/16
【Google】Google Drive搜尋引擎更新　增過濾選項速找文件
【數碼趨勢】消費者行為疫下轉變　企業、營銷人員應如何部署？
2022/02/17
【數碼趨勢】消費者行為疫下轉變　企業、營銷人員應如何部署？
【Google】太凍罷工？　Nest Cam、Doorbell低溫下現充電困難
2022/02/21
【Google】太凍罷工？　Nest Cam、Doorbell低溫下現充電困難

你可能感興趣

【大數據市場】部署先進數據分析成疫市營商關鍵　報告：54%企業收入增加
13:29 2022/02/18
【大數據市場】部署先進數據分析成疫市營商關鍵　報告：54%企業收入增加
【Google】Google Drive搜尋引擎更新　增過濾選項速找文件
19:20 2022/02/16
【Google】Google Drive搜尋引擎更新　增過濾選項速找文件
【數碼趨勢】消費者行為疫下轉變　企業、營銷人員應如何部署？
19:00 2022/02/17
【數碼趨勢】消費者行為疫下轉變　企業、營銷人員應如何部署？
Fintech 人工智能 電子商貿 Google 亞洲 零售

下一篇文章

【慘遭入侵】Spotify出現Bot　入侵用戶播放清單兼加入未知歌曲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【特朗普平台】特朗普自創社交平台TRUTH Social將上架　僅iOS用戶可使用
【特朗普平台】特朗普自創社交平台TRUTH Social將上架　僅iOS用戶可使用
【NFT安全】OpenSea用戶遭網絡釣魚攻擊　損失逾1,300萬元
【NFT安全】OpenSea用戶遭網絡釣魚攻擊　損失逾1,300萬元
【Meta】元宇宙熱潮！　Horizon Worlds每月活躍用戶人數增至30萬
【Meta】元宇宙熱潮！　Horizon Worlds每月活躍用戶人數增至30萬
【Google】太凍罷工？　Nest Cam、Doorbell低溫下現充電困難
【Google】太凍罷工？　Nest Cam、Doorbell低溫下現充電困難
【蘋果動向】料3月初舉行發布會　彭博：蘋果今年會推4款配備M2芯片Mac新產品
【蘋果動向】料3月初舉行發布會　彭博：蘋果今年會推4款配備M2芯片Mac新產品
【網絡安全】疑現安全漏洞？　黑客入侵Microsoft Teams聊天室發送惡意軟件
【網絡安全】疑現安全漏洞？　黑客入侵Microsoft Teams聊天室發送惡意軟件
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款