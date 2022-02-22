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荷蘭連續5周向蘋果罰款4410萬 累積逾2.2億

環球社會熱點 16:06 2022/02/22

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荷蘭監管機構去年12月裁定，蘋果公司（Apple）違反當地競爭法。荷蘭從上月起已對蘋果多次罰款，周一（21日）再度向蘋果公司罰款500萬歐元（約4,410萬港元）。荷蘭當局已連續5周向蘋果公司罰款，罰款金額累積高達2,500萬歐元（約2.2億港元）。

蘋果申請推遲開放App Store外部支付 美法院駁回 【下一頁】

荷蘭消費者和市場管理局（ACM）去年12月時宣布，蘋果公司需對荷蘭約會軟件開放第3方支付系統，否則屬違反競爭法。ACM指，蘋果公司已錯過今年1月15日的最後修改限期，仍未允許應用程式開發商使用第3方支付方式，正濫用其市場及主導地位，決定進行每周罰款。

ACM周一向蘋果公司處以連續第5周的500萬歐元罰款，目前款項已累積達2,500萬歐元。ACM周一表示，當局已向蘋果公司解釋遵守裁決的要求，蘋果過去1周未有提出任何新建議以達至要求。蘋果公司拒絕評論，有報道指所有罰款尚未繳清。

狂熱女粉絲兩闖庫克住宅 蘋果入稟申請禁制令 【下一頁】

蘋果公司App Store政策要求，公司將向應用開發商酬佣3成，同時亦未開放第3方支付系統。雖然蘋果曾表示將遵守裁決，將對荷蘭交友程式佣金抽取成分降至27%，並允許程式開發商加入代替官方支付方式的新程序。惟蘋果強調改變非自願，會提出上訴，ACM反指做法為程式開發商帶來不合理負擔。

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責任編輯：李俊儀

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