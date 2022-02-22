俄烏局勢惡化怎影響油價？美國恐首當其衝

俄羅斯承認烏克蘭東部兩地區的獨立地位，消息公布後油價隨即急升。俄羅斯作為全球主要石油生產國，隨著多個西方國家揚言要對俄羅斯實施制裁，油價或會緊隨俄烏局勢惡化而繼續上升。而美國作為石油淨進口國，恐首當其衝面臨最切身影響。

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俄烏局勢惡化為何會推動油價上升？

俄羅斯或會面臨西方多國經濟制裁，導致石油市場供應變少。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認烏東兩地為獨立國家後，英美及歐盟都相繼宣布會以制裁回應俄羅斯的行動。

俄羅斯嚴重依賴化石燃料出口的收入，外界相信西方國家可能從這一方面著手制裁俄羅斯，令市場的石油供應變得更緊張。

石油市場具體會受到哪方面的影響？

俄羅斯一旦與烏克蘭開戰恐帶來以下隱憂。首先，烏克蘭作為石油及天然氣的重要中轉地，倘爆發戰爭會擾亂市場運作。其次，俄羅斯若面臨西方制裁，也可能會限制對外石油出口，或者只會將石油出售給不配合西方制裁的國家。

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市場估計油價會出現怎樣的變化？

分析師警告隨著俄烏局勢加劇緊張，原油價格仍可能升穿每桶100美元。

《華爾街日報》引述Raymond James私人客戶集團首席投資總監Larry Adam指，供求錯位導致油價長年處於高位，俄烏局勢加劇緊張或使油價有更大上行空間，料可能升穿100美元。

Raymond James仍相信最終俄烏衝突會降級或出現外交解決方案，屆時將減少油價因地緣政治風險出現最少5至10美元的溢價，油價有望回歸至接近今年底目標80美元的水平。

但因應俄烏局勢當前十分緊張，最終發展或不如預期。

美國為何會首當其衝？

美國對石油需求極大，依賴石油進口。

根據英國石油公司（BP）去年的世界能源統計報告，俄羅斯前年每日生產1,010萬桶原油及天然氣凝析油為全球第二，而消耗量為每日320萬桶。

而美國雖然為全球最大石油生產國，每日生產1,130萬桶，但每日卻消耗1,720萬桶石油，是原油淨進口國。

美國截至去年底每日從各國進口850萬桶原油，俄羅斯是第3大供應國，每日向美國出口59.5萬桶石油。如果俄烏開戰，美國經濟也可能受到油價衝擊的影響。

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責任編輯：鄭錦玲