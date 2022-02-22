▲ 【HSBC滙豐業績】祈耀年：收入已越過低谷、兩指標提前一年達標 去年少用18%辦公室

HSBC滙豐 （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在業績報告回顧去年表現，指出滙豐所有地區均錄得盈利，除了經濟預期較理想傳年內預期信貸損失錄得撥回，滙豐去年在低息環境下淨利息收益率⼤致維持穩定，現時前景亦顯著向好，「深信收入已越過低⾕」。祈耀年也指出，滙豐在削減風險加權資產、有形股本回報率基本上提早一年達至目標。

祈耀年指，集團削減成本計劃成功抵銷科技投資及與表現掛鈎的酬勞增⻑，令經調整營業⽀出減少1%。滙豐現時有形股本回報率為8.3%，若利率循⽬前市場⾛勢發展，他預期可於2023年達致有形股本回報率⾄少10%，較原先預期提早⼀年達成。

另外，祈耀年表示，過去兩年，集團已削減的風險加權資產總額累計達1040億美元，而原定的3年目標為削減1100億美元。按此進度，現時預期可於2022年底前超越此目標。

祈耀年：滙豐去年辦公室面積縮18%

另外，集團推出混合工作模式，讓員工在適用情況下，平衡選擇於辦公室或在家工作。同時，在疫情下，重新配置多個總部的工作空間，更好地配合以團隊為本的靈活工作模式。實施混合工作模式使辦公室空間需求減少，去年的環球辦公室面積減少逾340萬平方呎，減幅達18%。

另外，滙豐在2020年已超越女性出任領導層佔比30%之目標，並已設定新目標，於2025年前將佔比提升至35%，祈耀年稱，會繼續努力改善集團的族群代表性，特別是黑人員工的代表性。

滙豐：2023年發布氣候轉型計劃

祈耀年表示，滙豐加入Powering Past Coal Alliance後，決定2030年前終⽌在歐盟及經合組織成員國的燃煤發電及動⼒煤開採相關融資，2040年前拓展⾄全球實⾏。

他指出，滙豐目前氣候政策有兩個明確⽬標：推動在規定時限內淘汰動⼒煤，以期2050年實現淨零碳排放；以及協助發展中經濟體進⾏能源轉型。

他續稱，滙豐承諾與客⼾共同努⼒制訂有效可⾏、科學為本的過渡⽅案，使各⾏業或客⼾均能於2050年前實現淨零碳排放，集團將以此作為未來⾏動及決策的依據，包括如何推動業務組合變⾰。作為此過程的⼀部分，已就⽯油及天然氣以及電⼒及公⽤事業披露資產負債表内過渡性融資項⽬的排放⽬標。

未來⼀年，滙豐計劃為多個其他⾏業制訂過渡性融資項⽬排放⽬ 標，並會制訂將於2023年發布的氣候轉型計劃，使淨零碳排放⽬標融入集團策略、營運程序、政策和管治範疇之中。

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