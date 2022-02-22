英超市貨車司機釀罷工 恐加劇供應鏈問題

英國供應鏈因新冠肺炎疫情及經濟反彈出現困難，至今仍未能緩和。英國超市Asda員工不滿薪酬加幅追不上通脹，遂發起罷工抗議，參與者包括現時人手不足問題的貨車司機。現時英國供應鏈仍面對重重困境，Asda貨車司機罷工無疑加重負擔。

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英國總工會（GMB）內的約8,000名Asda貨物運送網絡成員否決，公司提出的5至7.5％人工升幅，反對票佔約7成。根據英國政府4月的最低工資6.6%升幅，加上通脹率約為7.8％，工會成員不同意的薪酬調整建議。約8成反對員工表示，將採取行動爭取。

Asda物流服務副總裁Jon Parry表示，十分重視協助達成維持良好存貨量的重要員工，並誠心與GMB商討，提出一個公平﹑具競爭力及可持續對抗通脹薪酬調整方案，非常遺憾最終被否決。Asda預期，希望再與GMB商討及達成協議。

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去年受新冠疫情及脫歐後勞動力減少，英國超市一度提供1,000英鎊獎勵，吸引新員工加入。人手不足問題猶為嚴重，特別是合資格駕駛大型貨櫃車的司機。

英國多間零售商過去數月面對員工薪酬待遇問題，最大超市特易購（Tesco）在聖誕節前談妥多個物流中心的薪酬，避免錯過節日旺季。負責馬莎及Aldi多間分店物流集團Yodel亦在威脅罷工下，成功爭取每小時工資升至16英鎊。

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責任編輯：吳漢培