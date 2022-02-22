【烏克蘭】美批俄維和行動「廢話」將實施新一輪制裁

俄羅斯周一（21日）突然宣布承認烏克蘭東部兩地區獨立地位，並派兵當地維持治安。美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德在緊急會議批評，俄國所謂的維和行動是「廢話」；據悉美國周二（22日）會對俄實施新一輪制裁。

俄羅斯承認烏東兩區獨立 會有乜影響？ 【下一頁】

聯合國安理會周一舉行緊急會議，商討俄烏局勢升級。美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將明斯克協議（Minsk agreements）化為碎片，認為普京不會就此停止行動。

托馬斯格林菲爾德續稱，普京下令俄羅斯軍隊部署到烏克蘭東部頓巴斯地區的所謂維和行動是「廢話」（nonsense），莫斯科承認分離地區獨立地位，是開戰的部分藉口。她指俄羅斯連串行動會帶來可怕後果，影響烏克蘭、歐洲甚至全球。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）回應稱，莫斯科對外交解決途徑持開放態度，強調絕不打算在頓巴斯再次發生流血事件。

中國駐聯合國代表張軍在會上稱，中方高度關注局勢最新發展，已在前兩次會議上全面闡述了立場。當前形勢下，有關各方都要保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。

俄羅斯銀行去年12月增390億外幣儲備 或為制裁準備 【下一頁】

托馬斯格林菲爾德於會後透露，俄羅斯破壞烏克蘭主權及領土完整的行為違反國際法，華府周二會向俄羅斯實施新一輪制裁，稱正與盟友洽談，希望團結一致，呼籲俄羅斯撒軍及重返談判桌，為實現和平努力。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）同日表示，於周二宣布更多針對俄羅斯的具體制裁。

消息人士指，華府打算禁止金融機構為俄羅斯主要銀行處理交易，旨在切斷美國銀行為俄羅斯提供國際支付的代理關係，從而損害俄羅斯經濟。

此外，亦打算將部份俄企業及個人列入「特別指定國民及被封鎖人士」（SDN）名單，將他們逐出美國銀行系統，禁止與美國人交易及凍結在美資產。

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責任編輯：郭麗明