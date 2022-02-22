【快充問題】三星S22 Ultra被指45W充電慢？　充電速度只與25W接近

▲ (samsung官方圖片)

三星（Samsung）最近推出旗艦智能手機Galaxy S22系列，包括S22 Ultra及S22+，其中S22 Ultra最大賣點是具備S Pen手寫筆功能及擁有45W快速充電。外國網站《GSMArena》報道，S22其搭載的45W快速充電功能，竟只與現有25W的原廠充電器充能能力表現相近。

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《GSMArena》以Galaxy S22 Ultra及S22+，分別配搭25W及45W原廠充電器進行測試，手機由0%電量充至滿電量時間。S22 Ultra使用25W充電器使用了64分鐘，45W充電器則需要59分鐘，充電時間僅快了5分鐘；另再以S22+作相同測試，25W充電器充電需時62分鐘，45W充電器則需要61分鐘，兩款不同原廠充電器充電下更只有1分鐘差異，該網指兩部機以25W及45W原廠充電器充電但效能率接近。

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據報道指，目前，還沒有清楚為何45W快速充電表現沒有大幅的效能提升的原因，相信未來有機會透過軟件更新改善。

責任編輯：向頌勤

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