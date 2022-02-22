▲ 【分析】內房債務危機令滙豐恒生預期信貸損失提撥增 疫情困擾今年撥備料難大減

內房債務危機下，HSBC滙豐 （00005） 及恒生銀行 （00011） 均增加去年第四季的預期信貸損失提撥，其中恒生受的影響較大，不僅導致下半年純利較上半年大減41%，預期信貸損失撥備亦大增，第四期中期股息更大減36%。市場早前已估計，內房接連違約，將會令港銀預期信貸撥備大增，分析認為，雖然近日內房政策有略為放寬跡象，但「房住不炒」及「三條紅綫」兩大重心不變，加上Omicron疫情困擾，相信港銀的預期信貸撥備難以大減。

滙豐受累內房市況 第四季重新為預期信貸損失提撥5億美元【下一頁】

滙豐原去年預期信貸損失錄得撥回淨額9億美元，較2020年提撥88億美元大幅改善，但第4季滙豐重新為預期信貸損失5億美元，特別指出中國商業房地產近期發展。滙豐集團行政總裁祈耀特別提到，上季因應中國内地商業房地產市況的變化，就預期信貸損失作提撥。

恒生施穎茵：積極檢討信貸組合

恒生行政總裁施穎茵指，鑑於內地商業房地產行業出現流動資金緊絀以及再融資風險增加，因此對預期信貸損失作出顯著調整，以反映此方面之較高風險，強調恒生會繼續密切監察市場情況，積極檢討信貸組合，減低潛在風險，總體貸款組合仍然保持穩健。基於其他多個行業之預期信貸損失撥備均錄得回撥，恒生去年預期信貸損失變動只輕微增加3%至28.07億元。

內房信貸質素難有大幅改善

無論是滙豐或恒生，兩家公司管理層都明確指出，內房市況對集團信貸損失的影響，反映內房對滙豐及恒生的影響並不低。雖然近日內房政策有鬆綁，但疫情對於中港經濟構成衝擊，內房流動性縱有紓緩，亦未必有大幅改善的空間，意味內房的信貸質素亦難有明顯改進。

現時市場普遍預期，內房市場最快要到下半年才有復甦跡象，投資者要密切留意內房的合約銷售及土地購置情況，保守預期，今年上半年銀行的預期信貸撥備難望大幅改善。

恒生下半年預期信貸損失提撥增加21.29億元，由於第1及第2階段未減值信貸風險以及第3階段已減值信貸風險的減值提撥均有增加。截至去年底，恒生總減值貸款對總客戶貸款比率為1.04%，2021年6月30日為0.69%，2020年12月底則為 0.60%。

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