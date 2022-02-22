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【職場熱話】測試呈陽性可WFH 全公司只剩2人工作 不願為同事工作「埋單」 打工仔感不憤欲請假

理財智慧 14:49 2022/02/22

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第五波疫情日溢嚴重，不少公司都實行WFH，期望能減少員工染疫機會。近日有網民在「連登」討論區發文指公司同事疑以快速測試呈陽性為由，獲安排WFH，因而感到不滿並於網上訴苦。

事源有同事指自己家人初步呈陽性，公司就安排他WFH。相隔一段時間又有同事快速測試呈陽性，又安排他WFH。之後每個同事都指自己快速測試呈陽性，全部WFH。最後只有樓主和其上司在公司，還要頂替同事工作。樓主因而感到不憤，並以自己也呈陽性為由WFH。

【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請見下頁

    點擊圖片放大
    +14
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【職場熱話】日常工作無所事事 上班時間睇股市  打工仔：炒股比返工更好賺下一頁】 

有網民笑言「快速測試群組」、「係咪一張圖重覆用 」、「規矩是用來懲罰守規矩的人」。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

亦有網民認為「就算感冒都要休息，生病要如何工作，還說WFH」、「全部陽性可以齊齊返公司」、「他們是WFH不是放假，為何會有手尾跟」。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

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責任編輯：陸盈希

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