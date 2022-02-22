  • 11°C
香港時間 : 2022222日 (二) 14:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】貴價威士忌有市場　烈酒商Beam Suntory疫市加價生意升

商業 14:13 2022/02/22

分享：

擁有Jim Beam、日本Suntory等多個威士忌品牌的烈酒生產商Beam Suntory，把重心轉移至高檔次烈酒。（法新社圖片）

擁有Jim Beam、日本Suntory等多個威士忌品牌的烈酒生產商Beam Suntory，把重心轉移至高檔次烈酒，成功令去年生意額錄得超過1成的增幅。同時，在通脹加價壓力下，Beam Suntory此發展方向，亦變成應對挑戰的成功之道。

【寒冷天氣商機】暖風機生意額大增2倍多　商戶：疫下市民入店即買

Beam Suntory旗下的Knob Creek波本威士忌在3年前，更改其酒標設計，又收起9年威士忌，主力生產及銷售12年、15年威士忌。售價由以往的25至50美元（約195至390港元），升至36至200美元（約280至1,560港元）。

該企把經營重心轉至高端烈酒，生意額漸見回報，Beam Suntory去年銷售額產升11%。單在美國市場，受惠於烈酒需求增加，其銷售額增幅亦達高單位數。而直接反映顧客需求的零售生意額，更錄得雙位數升幅。

Knob Creek現時主力生產及銷售12年、15年威士忌。（法新社圖片）

威士忌拍賣價超過400萬　

Beam Suntory旗下的Bowmore蘇格蘭威士忌的銷售成績尤其理想，銷量上升16%，生意額更攀升50%。為了令品牌的高端定位更清晰，Bowmore與奢侈汽車品牌Aston Martin合作，包括聯乘推出其中一款最稀少的單一麥芽威士忌。Bowmore其中一枝威士忌，在去年12月的一場拍賣會中，甚至錄得超過53.2萬美元（約415萬港元）的售價。

Beam Suntory行政總裁Albert Baladi接受外國傳媒訪問時提到，在2020年疫情爆發期間，其生意並不像其他企業般受到嚴重打擊，故2021年的反彈不是非常明顯。然而，他認為，去年生意較2019年錄得雙位數增幅，已是頗強勁。

加價無壓力？

雖然Beam Suntory的銷售表現理想，但無可避免地，眼前亦有不同挑戰。其中包括日本生意錄中單位數升幅，惟政府加緊監管；去年底供應鏈出現玻璃樽短缺的問題，令Jim Beam的生產受阻。同時，通脹亦令企業的盈利受影響。

Albert Baladi指，旗下部分品牌已因成本上漲，而於去年加價兩次；其美國威士忌更於業內先行帶頭加價。他解釋，品牌正嘗試走向高端定位，定價亦一直向高端方向調整，相對於其他價位，這類顧客對價錢沒那麼敏感。

去年底因玻璃樽短缺的問題，令Jim Beam的生產受阻。（法新社圖片）

而烈酒行業在大部分經濟狀況，亦能維持良好表現。該企又認為，加價將被可被視為升級旗下酒品的動力之一。展望今年，Albert Baladi相信，旗下產品仍需要上調價格。除了升級旗下威士忌等烈酒外，Beam Suntory亦推出貼合大眾市場需求的即飲酒精飲品（Ready-To-Drink），意外為生意帶來增長動力。

為發展高端市場貢獻資金

據美國數據顯示，在眾多酒類產品中，預先調配的樽裝雞尾酒於去年錄得最強勁的升幅。Beam Suntory行政總裁Albert Baladi指，烈酒升級、發展高端市場，是現金、資本密集的計劃，而銷售即飲酒精飲品則可為企業帶來現金流。所得現金則可用於投資高端烈酒，包括增加產量、倉庫設備、陳年蒸餾等。

Beam Suntory亦與Boston Beer合作，發展新領域。Beam Suntory旗下品牌Sauza的即飲雞尾酒將會於3月開始發貨，而伏特加飲品Truly Vodka亦會於3月、4月期間上架。

【Dyson】用家服務中心3月旺角開幕　工程師坐鎮即場維修　兼推升級優惠低至8折

【百物騰貴】企業加價抵成本上漲　美國前官員斥不合理、應自行承擔

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【寒冷天氣商機】暖風機生意額大增2倍多　商戶：疫下市民入店即買
今日
【寒冷天氣商機】暖風機生意額大增2倍多　商戶：疫下市民入店即買
【零售業寒冬】遊戲玩具商戶生意跌5成　商戶：將現倒閉潮
2022/02/21
【零售業寒冬】遊戲玩具商戶生意跌5成　商戶：將現倒閉潮
【Dyson】用家服務中心3月旺角開幕　工程師坐鎮即場維修　兼推升級優惠低至8折
2022/02/21
【Dyson】用家服務中心3月旺角開幕　工程師坐鎮即場維修　兼推升級優惠低至8折
【再工業化】本地建築公司設3萬呎智能生產線　產量升9倍、成本反跌3成
2022/02/21
【再工業化】本地建築公司設3萬呎智能生產線　產量升9倍、成本反跌3成

你可能感興趣

【寒冷天氣商機】暖風機生意額大增2倍多　商戶：疫下市民入店即買
今日 11:00
【寒冷天氣商機】暖風機生意額大增2倍多　商戶：疫下市民入店即買
【零售業寒冬】遊戲玩具商戶生意跌5成　商戶：將現倒閉潮
11:00 2022/02/21
【零售業寒冬】遊戲玩具商戶生意跌5成　商戶：將現倒閉潮
【Dyson】用家服務中心3月旺角開幕　工程師坐鎮即場維修　兼推升級優惠低至8折
16:03 2022/02/21
【Dyson】用家服務中心3月旺角開幕　工程師坐鎮即場維修　兼推升級優惠低至8折
威士忌 疫情 飲品 雞尾酒 經濟 拍賣 零售 日本 美國 通脹

下一篇文章

【寒冷天氣商機】暖風機生意額大增2倍多　商戶：疫下市民入店即買
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場文化】高包容度領導方式　有助大辭職潮下留住人才
【職場文化】高包容度領導方式　有助大辭職潮下留住人才
【零售業寒冬】遊戲玩具商戶生意跌5成　商戶：將現倒閉潮
【零售業寒冬】遊戲玩具商戶生意跌5成　商戶：將現倒閉潮
【麥當勞】麥當勞App訂麥麥送滿120元　即送抗疫自動泡沫洗手液機及補充裝
【麥當勞】麥當勞App訂麥麥送滿120元　即送抗疫自動泡沫洗手液機及補充裝
【Dyson】用家服務中心3月旺角開幕　工程師坐鎮即場維修　兼推升級優惠低至8折
【Dyson】用家服務中心3月旺角開幕　工程師坐鎮即場維修　兼推升級優惠低至8折
【RCEP】香港已申請加入RCEP　加強15國貿易聯繫
【RCEP】香港已申請加入RCEP　加強15國貿易聯繫
【再工業化】本地建築公司設3萬呎智能生產線　產量升9倍、成本反跌3成
【再工業化】本地建築公司設3萬呎智能生產線　產量升9倍、成本反跌3成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款