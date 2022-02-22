【疫市營商】貴價威士忌有市場　烈酒商Beam Suntory疫市加價生意升

▲ 擁有Jim Beam、日本Suntory等多個威士忌品牌的烈酒生產商Beam Suntory，把重心轉移至高檔次烈酒。（法新社圖片）

擁有Jim Beam、日本Suntory等多個威士忌品牌的烈酒生產商Beam Suntory，把重心轉移至高檔次烈酒，成功令去年生意額錄得超過1成的增幅。同時，在通脹加價壓力下，Beam Suntory此發展方向，亦變成應對挑戰的成功之道。

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Beam Suntory旗下的Knob Creek波本威士忌在3年前，更改其酒標設計，又收起9年威士忌，主力生產及銷售12年、15年威士忌。售價由以往的25至50美元（約195至390港元），升至36至200美元（約280至1,560港元）。

該企把經營重心轉至高端烈酒，生意額漸見回報，Beam Suntory去年銷售額產升11%。單在美國市場，受惠於烈酒需求增加，其銷售額增幅亦達高單位數。而直接反映顧客需求的零售生意額，更錄得雙位數升幅。

▲ Knob Creek現時主力生產及銷售12年、15年威士忌。（法新社圖片）

威士忌拍賣價超過400萬

Beam Suntory旗下的Bowmore蘇格蘭威士忌的銷售成績尤其理想，銷量上升16%，生意額更攀升50%。為了令品牌的高端定位更清晰，Bowmore與奢侈汽車品牌Aston Martin合作，包括聯乘推出其中一款最稀少的單一麥芽威士忌。Bowmore其中一枝威士忌，在去年12月的一場拍賣會中，甚至錄得超過53.2萬美元（約415萬港元）的售價。

Beam Suntory行政總裁Albert Baladi接受外國傳媒訪問時提到，在2020年疫情爆發期間，其生意並不像其他企業般受到嚴重打擊，故2021年的反彈不是非常明顯。然而，他認為，去年生意較2019年錄得雙位數增幅，已是頗強勁。

加價無壓力？

雖然Beam Suntory的銷售表現理想，但無可避免地，眼前亦有不同挑戰。其中包括日本生意錄中單位數升幅，惟政府加緊監管；去年底供應鏈出現玻璃樽短缺的問題，令Jim Beam的生產受阻。同時，通脹亦令企業的盈利受影響。

Albert Baladi指，旗下部分品牌已因成本上漲，而於去年加價兩次；其美國威士忌更於業內先行帶頭加價。他解釋，品牌正嘗試走向高端定位，定價亦一直向高端方向調整，相對於其他價位，這類顧客對價錢沒那麼敏感。

▲ 去年底因玻璃樽短缺的問題，令Jim Beam的生產受阻。（法新社圖片）

而烈酒行業在大部分經濟狀況，亦能維持良好表現。該企又認為，加價將被可被視為升級旗下酒品的動力之一。展望今年，Albert Baladi相信，旗下產品仍需要上調價格。除了升級旗下威士忌等烈酒外，Beam Suntory亦推出貼合大眾市場需求的即飲酒精飲品（Ready-To-Drink），意外為生意帶來增長動力。

為發展高端市場貢獻資金

據美國數據顯示，在眾多酒類產品中，預先調配的樽裝雞尾酒於去年錄得最強勁的升幅。Beam Suntory行政總裁Albert Baladi指，烈酒升級、發展高端市場，是現金、資本密集的計劃，而銷售即飲酒精飲品則可為企業帶來現金流。所得現金則可用於投資高端烈酒，包括增加產量、倉庫設備、陳年蒸餾等。

Beam Suntory亦與Boston Beer合作，發展新領域。Beam Suntory旗下品牌Sauza的即飲雞尾酒將會於3月開始發貨，而伏特加飲品Truly Vodka亦會於3月、4月期間上架。

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責任編輯：葉泳珊