【職場熱話】新工不稱心想辭職 卻獲上司重用並交託重要項目 打工仔嘆「點解想遞信都咁難」

作為打工仔最期望的當然是得到上司賞識，獲安排重要工作並升職加薪，從此平步青雲。但近日有網民在「連登」討論區發文指自己認為新工不合適想離開，卻因上司重用給予重要工作跟進，要遞信辭職感難為情。

樓主經歷：

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有網民認為「返工為乜？為錢。那份工作薪金高就去那裏」、「返工都是賺錢打工，良禽擇木而棲，不用內疚」。

亦有網民認為「會有少許愧疚感，但不適合的工就辛苦自己，遞信啦」、「如果遇到上司好人，千萬不要感情用事，要理性分析當中原因。有可能所謂重要項目是無人肯做，給你讓你有存在感和覺得被重視，順勢可以留住你。除非好享受，但如果已經決定走，就不要因為其他不理性原素阻礙自己決定。」

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責任編輯：陸盈希