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【職場熱話】細妹晚晚OT 阿媽一個誤會 直接上公司踩場 妹：嗰晚想搵窿捐

理財智慧 16:08 2022/02/22

分享：

現代打工仔，經常有返工無放工，開OT更是習以為常，但如遇上家人不理解，可能會釀成尷尬事件。有網民向Facebook專頁「奴工處」發帖，指自己細妹工作關係晚晚要OT，竟還遭阿媽懷疑講大話，阿媽竟還衝上她辧公室探看真假，令細妹大感尷尬。

阿媽踩上細妹公司經過：

    點擊圖片放大
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同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

上帖一出，引起網友熱烈回應，不少人更表示勾起自己的慘痛回憶。

網友回應：

我都有見過同事阿媽係咁。佢哋生活簡單、學識低，根本就唔明啲仔女工作嘅事。

阿媽仲係覺得6點收工，6點半點解未返到屋企

佢阿媽係咪香港人？邊個香港人未OT過？

如果我媽係咁，佢唔會再收到家用

有家長黎接既同學，可以走先

不過也有網友認為不用小題大做，阿媽可以有很多藉口上公司找女兒，根本不用感到尷尬。

網友回應

話屋企附近最近治安差 接阿女收工 咁樣咪乜都唔尷尬囉

比公司知道要work life balance 好正常

其實如果我係佢嘅同事，我會覺得佢阿媽都幾可愛，笑都唔會係取笑佢嗰種囉

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責任編輯：李兆明

 

 

 

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