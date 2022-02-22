【ESG】香港綠色金融協會建議政府提供優惠政策　吸引綠色和可持續投資基金落戶香港

▲ 香港綠色金融協會建議政府提供優惠政策 吸引綠色和可持續投資基金落戶香港

近年氣候變化問題成為全球議題，綠色基建投資的基金項目增加。香港綠色金融協會政策研究和傳播工作組項目負責人葉招桂芳表示，香港有望成為綠色及可持續發展基金中心，吸引更多資金以協助內地及亞洲地區建設綠色基建項目，促請政府及有關監管部門在有關法例法規上可先定調，以吸引更多投資基建的綠色及可持續基金落戶香港。

香港綠色金融協會發表報告，建議香港政府在法律、稅收以及監管環境等方面可做更多行動，包括優先檢討和修訂現行的相關稅收政策和激勵措施、建議強制性公積金管理人將投資組合的一定比例分配予ESG或氣候相關的產品等。

葉招桂芳指，氣候變化及可持續發展等議題的投資通常投資年期較長，因此主要吸引私募基金進行投資，而目前包括美國、英國、盧森堡、香港及新加玻等地都有較為優化和完善的政策吸引這些私募基金落地。但若針對綠色和可持續發展的投資，目前只有英國政府在進行大規模的發力，希望香港亦能憑藉現時自身的優勢，趁現在搶佔先機，大力推進有關政策，成為領先的綠色及可持續基礎設施融資的領先投資基金中心。

除此以外，香港綠色金融協會亦建議，政府能夠考慮將在港設立、或有意遷往香港的有限合夥基金（LPF）能夠納入資助計劃，以及將在港上市的綠色和可持續基礎設施REITs等投資產品，開放予內地投資者投資。

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