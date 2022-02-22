【職場熱話】23歲才讀U 羨慕朋友愉快大學生活 卻猶疑會否太遲感迷惘

大學生畢業年齡層介乎21至23歲，正所謂青春就是本錢。但若然身旁好友已大學畢業，自己才決定重返校園會否過遲？近日有網民在「連登」討論區發文指自己因家中經濟負擔，當年未能修讀大學學位，擔憂現在才讀醫科會否太遲因而詢問網民意見。

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有網民認為「再諗就真的會遲，利申23歲想轉科重讀」、「趁你還年輕，條路還是很闊，費用方面可找學資處幫忙」。

亦有網民指「唔讀一世得兩萬人工，捱5至6年，做醫生輕鬆有十萬人工」、「廿幾歲也還年輕，再遲已經要考慮身體或記憶力問題。有機會就要抓緊，而且接受教育永遠不會遲」。

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責任編輯：陸盈希