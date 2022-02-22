  • 12°C
香港時間 : 2022222日 (二) 16:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】23歲才讀U 羨慕朋友愉快大學生活 卻猶疑會否太遲感迷惘

理財智慧 14:47 2022/02/22

分享：

大學生畢業年齡層介乎21至23歲，正所謂青春就是本錢。但若然身旁好友已大學畢業，自己才決定重返校園會否過遲？近日有網民在「連登」討論區發文指自己因家中經濟負擔，當年未能修讀大學學位，擔憂現在才讀醫科會否太遲因而詢問網民意見。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【職場熱話】WFH生活枯燥乏味  每日起床工作到半夜壓力大  打工仔嘆「以前還可以搭車時放鬆下」下一頁】 

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

有網民認為「再諗就真的會遲，利申23歲想轉科重讀」、「趁你還年輕，條路還是很闊，費用方面可找學資處幫忙」。

亦有網民指「唔讀一世得兩萬人工，捱5至6年，做醫生輕鬆有十萬人工」、「廿幾歲也還年輕，再遲已經要考慮身體或記憶力問題。有機會就要抓緊，而且接受教育永遠不會遲」。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
醫生 大學 畢業

上一篇文章

【職場熱話】新工不稱心想辭職 卻獲上司重用並交託重要項目 打工仔嘆「點解想遞信都咁難」

下一篇文章

【反壟斷案】蘋果連續第五周被荷蘭罰款 累計金額已逾2.2億港元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行點睇】國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股
【大行點睇】國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【消費情報】新地旗下3商場MOKO 、新都會廣場及形點 24日起外賣自取獎賞加碼 向醫護送上3,000份一田禮券
【消費情報】新地旗下3商場MOKO 、新都會廣場及形點 24日起外賣自取獎賞加碼 向醫護送上3,000份一田禮券
【抗疫優惠】用麥當勞App嗌麥麥送 滿$120即送價值$199洗手液機套裝 晚上6時-12時訂餐滿$100可免運費
【抗疫優惠】用麥當勞App嗌麥麥送 滿$120即送價值$199洗手液機套裝 晚上6時-12時訂餐滿$100可免運費
【疫苗通行證】安心出行新增返回場所功能　方便離開商場食肆毋須再掃碼
【疫苗通行證】安心出行新增返回場所功能　方便離開商場食肆毋須再掃碼
【阿里巴巴9988】阿里否認天貓更名自營 澄清僅為探索項目
【阿里巴巴9988】阿里否認天貓更名自營 澄清僅為探索項目
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款