【新股IPO】哪吒汽車母公司合眾新能源完成逾20億新融資 傳年內來港上市

引述內地媒體報道，哪吒汽車品牌所屬公司合眾新能源已於近期完成新一輪超過20億元人民幣融資，主要投資機構包括中國中車（01766）旗下的中車基金和深圳市國資背景的深創投等。

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報道又指，此輪融資是哪吒D輪系列融資的第三輪，完成D輪系列融資後，哪吒汽車估值超過250億元人民幣。哪吒目前已開啟目標估值約450億元人民幣的Pre-IPO輪融資，並計劃於年內啟動來港上市。不過對於上市一事，哪吒汽車回應指：「關於上市問題以公司正式公告為準。」

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稍早前有消息指，公司已經選定中金以及摩根士丹利負責上市事宜。合眾新能源計劃在是次上市集資10億美元（約78億港元）。

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記者：張以正