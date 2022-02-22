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【新股IPO】哪吒汽車母公司合眾新能源完成逾20億新融資 傳年內來港上市

股樓投資 15:05 2022/02/22

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引述內地媒體報道，哪吒汽車品牌所屬公司合眾新能源已於近期完成新一輪超過20億元人民幣融資，主要投資機構包括中國中車（01766）旗下的中車基金和深圳市國資背景的深創投等。

【大行點睇】國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股  【下一頁】

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報道又指，此輪融資是哪吒D輪系列融資的第三輪，完成D輪系列融資後，哪吒汽車估值超過250億元人民幣。哪吒目前已開啟目標估值約450億元人民幣的Pre-IPO輪融資，並計劃於年內啟動來港上市。不過對於上市一事，哪吒汽車回應指：「關於上市問題以公司正式公告為準。」

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

稍早前有消息指，公司已經選定中金以及摩根士丹利負責上市事宜。合眾新能源計劃在是次上市集資10億美元（約78億港元）。

同場加映:【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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