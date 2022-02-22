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【HSBC滙豐業績】滙豐香港去年稅前少賺28%　盈利貢獻縮3分2、仍為最賺錢地區

股市 13:52 2022/02/22

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【HSBC滙豐業績】滙豐香港去年稅前少賺28%　盈利貢獻縮3分2、仍為最賺錢地區

HSBC滙豐 （00005） 去年列帳稅前溢利增1.1倍至189億美元，若單計滙豐香港地區業務，滙豐香港去年少賺28%至59.2億美元，未如集團英國、中國內地等主要市場都錄得按年改善，但依然是滙豐最賺錢地區。滙豐香港去年列帳稅前溢利佔集團31%，較2020年時的94%大幅縮減。

以全年收入計，滙豐香港去年收入按年少12%至145億美元，佔集團29%，被英國業務追上，不再是集團最大收入來源地。滙豐英國去年收入增18%至164億美元。

滙豐香港以外　四大市場溢利都錄得改善

滙豐5大市場除香港外，英國、中國內地、美國、墨西哥去年列帳稅前溢利都有改善，英美墨三地都轉虧為盈。

滙豐英國去年列帳稅前業績由虧轉盈，賺35.2億美元；滙豐中國去年列帳稅前溢利增28%至33.3億美元，兩地分別貢獻集團19%和18%。

滙豐香港第4季稅前少賺58%　預期信貸損失急增

單計第四季表現，滙豐香港業績明顯放慢，季度列帳稅前溢利按年跌58%、按季跌71%至5.11億美元，為全年表現最差季度。

滙豐香港上季淨利息收入尚算穩定，按季輕微增長至18.4億美元，但費用收益淨額按季跌22%至7.8億美元、其他經營收入按季跌49%至4.6億美元。

另一方面，滙豐香港預期信貸損失和其他信貸減值額達4.8億美元，按季增12倍、按年增1.2倍，成季度業績轉差元凶。

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港股 業績公布 滙豐控股（00005）

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