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【滙豐控股5】滙豐去年多賺逾倍 加碼回購最多10億美元 午後反挫逾3%

股樓投資 14:11 2022/02/22

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滙豐(00005)公布去年業績，截至去年12月底止全年業績，列帳基準稅前盈利189.06億美元，按年升1.15倍，符合預期，並派發第二次股息每股0.18美元，令2021年每股合共派息0.25美元。滙豐同時擬啟動進一步回購最多達10億美元的股份，待現時最多達20億美元的回購完成後展開。然而受東歐緊張局勢升溫，滙豐績後擴大跌幅，截至1時45分報56.55元，跌3.4%。

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去年，滙豐亞洲列帳基準稅前利潤為122.49億美元，按年跌4.5％，業務佔比64.8％，為表現最佳地區。期內，歐洲區列帳基準稅前37.79億美元，轉虧為盈；中東及北非地區列帳基準稅前利潤14.23億美元，按年大增近74倍；北美洲列帳基準稅前利潤13.7億美元，按年升7.1倍；拉丁美洲列帳基準稅前利潤8100萬美元，亦轉虧為盈。

【第五波疫情】冠君去年毎單位分派降8% 料企業在家工作抑制寫字樓需求  詳情請看【下一頁

按業務劃分，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場經調整除稅前利潤為53.33億美元，按年升10.2％。財富管理及個人銀行業務經調整除稅前利潤70.48億美元，按年升70.7％；工商金融業務經調整除稅前利潤67.43億美元，按年升2.6倍；企業中心業務經調整除稅前利潤升89.8％至27.9億美元。

滙豐表示，將繼續以40％至55％作為股息派付比率的目標範圍。集團已就是否恢復按季派息作出檢討，惟現時不擬於今年內恢復此安排，未來數年集團將繼續檢討是否恢復按季派息，並於2023年2月發布2022年業績時或之前再交代最新情況。

同場加映  【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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