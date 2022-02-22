【誠哥出手】李嘉誠基金會加碼抗疫 資助醫院抗疫金額增至4000萬元 養和 港怡 中大醫院 法國醫院 參與

疫情持續嚴峻，各大企業也出手助抗疫，因應目前本港醫療系統壓力沉重，李嘉誠基金會上周六（19日）宣佈，為支持香港全力抗疫及協助紓緩公營醫療系統的壓力，支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人。

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基金會今天（周二，22日）再宣佈，除了養和醫院、港怡醫院和中文大學醫院，位於九龍區的聖德肋撒醫院亦願意積極參與，大家各盡其力，幫助紓緩公營醫療系統的壓力，為此李嘉誠基金會將原來的3,000萬港元資助，增加1,000萬元至4,000萬元。

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基金會指，計劃得到公、私營醫院積極回應，現正加快研究落實細節，一有最新消息，定會及時公佈，願平安抗疫。

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李嘉誠基金會於 1980 年創立，主要專注於支持教育及醫療項目。李嘉誠先生曾經向大家闡述基金會是他第三個兒子的概念，於2006年把三份一財產注入基金會，至今在推動教育、醫療、公益扶貧項目已逾300億港元，其中80%在內地和香港。他認為亞洲在奉獻文化上的觀念要有突破，要視建立社會的責任和延續後代同樣重要，分配財產作捐助，推動社會改善進步；這一念之悟，將為明天帶來更多新希望，世界因而更美好。

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