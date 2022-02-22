▲ 【第五波疫情】特首林鄭月娥：全港強檢3次 晚市禁堂食直至4.20、表列處所繼續關閉

第五波疫情持續嚴峻，特首林鄭月娥上周五曾指，政府已準備全民檢測方案。市場消息指，林鄭月娥將於今日下午6時舉行記者會，預期交代全民檢測方案。早前有報道指，政府目標每周為所有市民完成一次檢測，檢測將按市民身份證號碼排序進行，拒絕遵從將會被罰款1萬元。根據全民檢測安排，每人須共檢測3次，務求將感染者盡快隔離，但沒計劃封城或禁足。

政府最新防疫措施

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【18：55】經過2年後，早發現是重要手段，否則有隱形傳播鏈。全民檢測當然涉及好多人力物力，涉及好多細化工作，政制及內地事務局局長曾國衛負責設計及執行，公務員事務局局長聶德權負責調配數以萬計公務員配合。政府基本服務會受影響。

【18：45】目前約149萬人已打三針。2月底平均每日接種量增至8.5萬劑。2月內第一針接種率會達9成，冀3月中第二針達接種率8成，同時目標長者接種率達到7成。另外，正討論縮短第二針及第三針之間時間。目前3至11歳暫時接種率約19%，希望4月時接種比率可提高至9成。

【18：35】延長英美等9國禁飛令至4月20日，晚市禁堂食到4月20日，處所同樣會關閉，會收緊午市堂食4人1枱要求，以及戶外口罩要求

【18：30】政府會物色5幅土地作新建社區隔離措施，至少可提供2萬個單位，當中包括落馬洲，另4塊土地中，部分是政府土地，部分由私人發展商借出。目前有5000個隔離單位，預計2月底會有1.2萬個社區隔離單位，包括酒店及未入伙公屋，3月底將再多1.6萬單位，包括酒店及啟德郵輪碼頭。

【18：25】由於市民做強檢期間有空隙，所以會再派快速抗原嘅測試，每日做。

【18：21】政府會透過599J 進行全港強檢，全港做3次，透過中央幫助，每日檢測量100萬，設幾百個社區中心，用出生年份排隊，盡可能網上預約。

【18：15】林鄭稱，最新社交距離措施不會再「14日就結束」，決定直接延到4月中，甚至4月下旬。

【18：10】政府一直「外防輸入，內防擴散」。林鄭形容，疫情好急好猛，政府已經通過好多自己努力控制疫情，但恐怕疫情急速惡化，已經遠遠超過特區政府自身應對能力，「所以極需要中央支援香港抗疫」。

【18：05】特首林鄭月娥稱，未來2個月是抗疫關鍵時期，第5波疫情形勢危急，omicorn及delta 雙重打擊，今次是由於發生在農曆新年前後，難免有跨家庭聚會，已出現5.39萬確診個案。

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