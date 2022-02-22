▲ 【全民檢測】特首林鄭月娥：中央無要求封城 全港強檢3次、樣本會送內地 晚市禁堂食直至4.20（不斷更新）

第五波疫情持續嚴峻，特首林鄭月娥上周五曾指，政府已準備全民檢測方案。林鄭月娥今日下午6時舉行記者會正式宣布會進行全民強檢，全港市民要完成3次檢測，當局會設幾百個社區中心，以出生年份依次檢測，市民盡可能網上預約。林鄭承認，樣本會送往內地檢驗，但對方只會有樣本及條碼，無任何個人資料，政府正研究相關法律框架。由於強檢期間會有時間空隙，政府會派快速抗原測試，讓市民每日做檢測，林鄭稱，今次強檢沒計劃配合封城或禁足。

林鄭又指出，會進一步收緊社交距離措施，包括限制午市堂食由4人1枱至2人1枱，以及收緊戶外口罩豁免要求等，林鄭強調，最新社交距離措施不會「14日就結束」，會直接廷長晚市禁堂食、表列處所關閉直至4月20日，同時延長英美等9國禁飛令至4月20日。林鄭透露，全港中學、小學及幼稚園學生，將提早到3至4月放暑假，但大學及專上學院則不適用，以讓出學校作全民檢測之用，學校在復活節假期後會恢復教學。

政府最新防疫措施

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【19：26】問及是否有意連任特首，林鄭強調：「唔會分心去想這些事情」。對於全民強檢開支，林鄭稱，「費用未計算好，但金額會是龐大的」，已吩咐財政司司長預留更多預算進行抗疫，因為除了全民強檢，政府要租用2萬間酒店房，為期3個月，「100%入住率，是好大開支」，又指出「用咗錢可以賺返，但生命是無價」。

【19：20】對於社交距離措施打擊部分企業經營，林鄭稱，長時間社交距離嘅措施令很多處所需要關閉，當局會繼續協助這批企業，近期已推出兩輪防疫抗疫基金，明日財政預算案會透露有更多紓緩措施。

【19：15】林鄭指出中央無要求封城，其後又稱不會輕易作出禁足決定，因為強檢跨時近1個月，「有好多人實在係需要出去返工，特別係做抗疫嘅工作」，認為任何強制都要考慮做出豁免，以提供一些必須服務或支援抗疫工作，甚至係支援香港及金融業等。

【19：08】感激商界捐錢捐物資，但政府不會直接受捐錢及物資，希望商界做多一步，自己找非政府機構或自己義工派發物資，政府現在無額外能力處理捐款及派物資，政府只會進行配對。

【19：00】內地協助主要有兩方面，第一是採樣、第二是檢測能力。林鄭承認內地會負責檢測，「香港做不到就拎去內地驗」，但對方只會有樣本及條碼，無任何個人資料，所有個人資料也在香港，會研究相關法律框架。全民檢測暫時不會配合禁足令，認為禁足令須付出重大代價，當局要作出平衡。

【18：55】經過2年後，早發現是重要防疫手段，否則有隱形傳播鏈。全民檢測當然涉及好多人力物力，涉及好多細化工作，政制及內地事務局局長曾國衛負責設計及執行，公務員事務局局長聶德權負責調配數以萬計公務員配合。政府基本服務會受影響。

【18：45】目前約149萬人已打三針。2月底平均每日接種量增至8.5萬劑。2月內第一針接種率會達9成，冀3月中第二針達接種率8成，同時目標長者接種率達到7成。另外，正討論縮短第二針及第三針之間時間。目前3至11歳暫時接種率約19%，希望4月時接種比率可提高至9成。

【18：35】延長英美等9國禁飛令至4月20日，晚市禁堂食到4月20日，處所同樣會關閉，會收緊午市堂食4人1枱至2人1枱，以及收緊戶外口罩豁免要求

【18：30】政府會物色5幅土地作新建社區隔離措施，至少可提供2萬個單位，當中包括落馬洲，另4塊土地中，部分是政府土地，部分由私人發展商借出。目前有5000個隔離單位，預計2月底會有1.2萬個社區隔離單位，包括酒店及未入伙公屋，3月底將再多1.6萬單位，包括酒店及啟德郵輪碼頭。

【18：25】由於市民做強檢期間有空隙，所以會再派快速抗原測試，每日做。

【18：21】政府會透過599J 進行全港強檢，全港做3次，透過中央幫助，每日檢測量100萬，設幾百個社區中心，用出生年份排隊，盡可能網上預約。

【18：15】林鄭稱，最新社交距離措施不會再「14日就結束」，決定直接延到4月中，甚至4月下旬。

【18：10】政府一直「外防輸入，內防擴散」。林鄭形容，疫情好急好猛，政府已經通過好多自己努力控制疫情，但恐怕疫情急速惡化，已經遠遠超過特區政府自身應對能力，「所以極需要中央支援香港抗疫」。

【18：05】特首林鄭月娥稱，未來2個月是抗疫關鍵時期，第5波疫情形勢危急，omicorn及delta 雙重打擊，今次是由於發生在農曆新年前後，難免有跨家庭聚會，已出現5.39萬確診個案。

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