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【新股IPO】樂普生物2157公開發售超購逾4.6倍 一手中籤率22.3%

股樓投資 13:53 2022/02/22

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腫瘤治療領域的生物製藥企業樂普生物（新上市編號：02157）將於明日掛牌，公司公布以招股價中位數7.13元定價，其招股價範圍介乎6.87至7.38元；其香港公開發售部份錄得超額認購約4.65倍，一手中籤率為22.31%，以每手1000股計，投資者需認購5手方能穩獲一手；聯席保薦人為中金及摩根士丹利。

【內房危機】萬科企業郁亮指內房步「黑鐵時代」 今年要背水一戰 「不買頭等艙機票」

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該股是次上市引入了維梧資本及King Star為基石投資者，合共認購5,464.8萬股公司股份，佔緊隨全球發售完成後已發行股本3.29%。

【疫市營商】 HOME+推出1年吸逾10萬會員 香港寬頻楊主光：冀4、5年內收支平衡【見下頁】

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

樂普生物聚焦於腫瘤治療領域的生物製藥，擁有8款藥物進入臨床階段，尚未產生任何產品銷售收益。截至2021年8月，公司擁有人應佔虧損6.56億元人民幣，按年擴大53.4%。期內，研發開支增加1.6倍至近5.1億元人民幣。

【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

是次集資所得，其中約68.5%擬用於發展核心產品撥資；6.3%用於其他主要臨床階段候選藥物及主要臨床前候選藥物：15.8%用於收購有潛力的技術及資產及擴張候選藥物管線；9.4%用於一般公司用途。

同場加映:【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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樂普生物－B（02157） IPO 港股

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