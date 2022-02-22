【Safari】勢被Microsoft Edge、Firefox追上　Safari將失全球第二大最常用網絡瀏覽器地位

▲ 截至2022年1月，Chrome的市場份額仍然大幅拋離對手，達到65.38%位居第一。（法新社）

Google旗下的Chrome一直在網絡瀏覽器市場佔著主導地位，而蘋果旗下的Safari則長期緊守第二大最常用瀏覽器位置。但從網站流量分析工具StatCounter的最新數據顯示，Safari即將被其競爭對手取代，失去第二名的地位。

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數據顯示，截至2022年1月，Chrome的市場份額仍然大幅拋離對手，達到65.38%位居第一。雖然Safari仍是世上使用量第二大的瀏覽器，但它的兩名競爭對手Microsoft Edge及Firefox正準備從後趕上，奪取其第二名地位。

▲ 網站流量分析工具StatCounter的最新數據顯示，Safari即將被其競爭對手取代，失去第二名的地位。（StatCounter網站截圖）

Safari市佔率 僅領先Microsoft Edge 0.3%

現時Safari的市場份額為9.84%，而緊隨其後的Microsoft Edge則為9.54%，僅相差0.3%。至於第四名的Firefox雖然在去年同期只佔8.1%，但到現時已升至9.18%，上升勢頭強勁。相比之下，2021年1月時Safari的市佔是10.38%，這反映它一直被其他替代品淘汰。外媒《9to5mac》預計，如果Safari繼續失去用戶，其排名將在未來數個月內跌至第三或第四位。

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如果只考慮美國市場，Safari相對Microsoft Edge仍有明顯優勢，兩者市佔率分別為18.12%和12.09%；然而，Safari已失去了它在歐洲市場的第二名地位。值得注意的是，Safari只適用於macOS，而其他瀏覽器則可以安裝在Mac和Windows PC上，這或是Safari弱勢的原因之一。

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責任編輯：陳卓賢