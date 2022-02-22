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加拿大國會通過引用緊急法 杜魯多指需維持數日

環球社會熱點 14:17 2022/02/22

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加拿大總理杜魯多為應對反新冠疫苗強制接種示威，早前頒布緊急法。加拿大國會周一（21日）投票通過引用緊急法，杜魯多表示，緊急狀態或需繼續維持數日。加拿大警方近日已拘捕近200名示威者，加拿大在野黨批評，事件或樹立先例。

加拿大警方出動閃光彈清場 拘捕過百名示威者 【下一頁】

加拿大首都渥太華反疫苗強制接種示威已維持逾3周，加拿大國會周一以185票對151票通過引入《緊急狀態法》（The Emergencies Act），方案獲得左傾政黨支持。《緊急狀態法》賦予政府宣布將部分地區劃為禁區的權力，亦允許警方凍結貨車司機個人及公司銀行帳戶，及要求拖車公司拖走車輛。

杜魯多（Justin Trudeau）同日表示，未來數日威脅依然令人憂慮，政府仍然需緊急法賦予的權力。他透露，部分身處渥太華郊區的貨車司機或在計畫進一步癱瘓交通行動。杜魯多呼籲民眾合作，指雖然仍未清楚疫情何時才會結束，但國家需要從疫情中康復。

加拿大政府截示威者金援 凍結銀行戶口 【下一頁】

截至周日（20日），加拿大警方在清場行動中已拘捕191人，並拖走79輛汽車。加拿大綠黨議員Mike Morrice憂慮，是次批准引入《緊急狀態法》，或會為未來示威活動應對樹立先例。加拿大保守黨議員Dean Allison批評杜魯多濫用權力，指他正對示威者實施威權軍事手段（authoritarian military style measures）。

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責任編輯：李俊儀

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