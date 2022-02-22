【Google】Google推出免費字體「Roboto Serif」 　兼可自由調整字型

▲ 近日Google再宣布，推出全新的字體「Roboto Serif」，並標榜新字體會較一般字體易於閱讀，同時更適用於任何不同屏幕尺寸，包括手機、電腦或者紙張等。目前已開放予用戶免費下載。（Google官網圖）

「Google Fonts」免費字型網站一直都提供不少字型予用戶下載，讓用戶可以在手機或平板上，選擇以自己喜愛的字型閱讀文章。近日Google再宣布，推出全新的字體「Roboto Serif」，並標榜新字體會較一般字體易於閱讀，同時更適用於任何不同屏幕尺寸，包括手機、電腦或者紙張等。目前已開放予用戶免費下載。

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Google在官方網誌中表示，留意到用戶使用電子裝置閱讀的次數增多，因此與字體開發公司Commercial Type的字型設計師Greg Gazdowicz合作，將原有Roboto字型重新設計，並加入襯線字體的特性，從而打造出一款可以「在任何環境都能閱讀」的字體，助提高長篇新聞或小說類型文章排版的可讀性。

Roboto Serif字體共有四種可調整的細節，當中包括寬度（Weight）、粗度 （Width）、尺寸（Optical Size）和傾斜度（Grade）等，都可予用戶自由調整。同時用戶也可針對不同顯示屏幕尺寸。去調整字型，達到閱讀的最佳顯示效果。

▲ Roboto Serif字體共有四種可調整的細節，當中包括寬度（Weight）、粗度 （Width）、尺寸（Optical Size）和傾斜度（Grade）等，都可予用戶自由調整。（Google官網圖）

此外，有外媒揣測，新字體亦有機會被加入到即將發表的新一代Android 13系統，或Pixel旗艦新機中，以強化用戶閱讀體驗。

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責任編輯：黃顯晴

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