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四大內行下調廣州房貸利率 追入内房揀邊隻？

股市 13:02 2022/02/22

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內媒引述消息指，內地四大國有銀行今日同步下調廣州地區房貸利率。購房者買房可以減小利息支出。內房股板塊今日表現個別發展，究竟投資者應否追入呢？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析。立即點擊收看/收聽分析：【精華速睇】

重溫今早 《ET開市直擊》, 聶振邦（Thomas）為你評市論股

**烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署

 

 

欄名 : 3分鐘睇股

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