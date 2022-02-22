四大內行下調廣州房貸利率 追入内房揀邊隻？ 股市 13:02 2022/02/22 分享： 內媒引述消息指，內地四大國有銀行今日同步下調廣州地區房貸利率。購房者買房可以減小利息支出。內房股板塊今日表現個別發展，究竟投資者應否追入呢？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析。立即點擊收看/收聽分析：【精華速睇】 重溫今早 《ET開市直擊》, 聶振邦（Thomas）為你評市論股 **烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 比亞迪（01211）新車銷情理想 惟撈貨卻要等等 今日 比亞迪（01211）新車銷情理想 惟撈貨卻要等等 元宇宙投資抵制、傳遊戲版號或不獲批 哪樣對騰訊（00700）影響更大？ 今日 元宇宙投資抵制、傳遊戲版號或不獲批 哪樣對騰訊（00700）影響更大？ 騰訊（00700）可吸納博反彈？ 短中綫不同買入方案 今日 騰訊（00700）可吸納博反彈？ 短中綫不同買入方案 港交所（00388）破底 支持位睇邊度 今日 港交所（00388）破底 支持位睇邊度 你可能感興趣 比亞迪（01211）新車銷情理想 惟撈貨卻要等等 今日 11:30 比亞迪（01211）新車銷情理想 惟撈貨卻要等等 元宇宙投資抵制、傳遊戲版號或不獲批 哪樣對騰訊（00700）影響更大？ 今日 12:08 元宇宙投資抵制、傳遊戲版號或不獲批 哪樣對騰訊（00700）影響更大？ 騰訊（00700）可吸納博反彈？ 短中綫不同買入方案 今日 12:27 騰訊（00700）可吸納博反彈？ 短中綫不同買入方案 最新專欄文章 更多 港交所（00388）破底 支持位睇邊度 今日 港交所（00388）破底 支持位睇邊度 黃金ETF大跌市下炒上 俄軍入烏金價仲有得升？ 今日 黃金ETF大跌市下炒上 俄軍入烏金價仲有得升？ 騰訊（00700）可吸納博反彈？ 短中綫不同買入方案 今日 騰訊（00700）可吸納博反彈？ 短中綫不同買入方案 元宇宙投資抵制、傳遊戲版號或不獲批 哪樣對騰訊（00700）影響更大？ 今日 元宇宙投資抵制、傳遊戲版號或不獲批 哪樣對騰訊（00700）影響更大？ 俄羅斯、烏克蘭局勢緊張 成分股幾乎全跌僅油股升 今日 俄羅斯、烏克蘭局勢緊張 成分股幾乎全跌僅油股升 羅斯 烏克蘭 俄羅斯 廣州 板塊 銀行