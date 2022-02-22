【反壟斷案】蘋果連續第五周被荷蘭罰款 累計金額已逾2.2億港元

荷蘭消費者和市場管理局（ACM），針對蘋果（美：AAPL）涉嫌濫用市場主導地位的問題，再一次向蘋果處以500萬歐元（約4,410萬港元）的罰款，這已經是蘋果近期連續第五次被荷蘭的監管機構，以反壟斷為由處以高額罰款，罰款的累計金額已達2,500萬歐元（約2.2億港元）。

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ACM於去年12月底的判決指出，蘋果App Store限定荷蘭交友應用程式開發商，只能使用App內的購買支付系統，且必須支付15%到30%的佣金，其做法違反競爭法，要求蘋果必須在1月15日前作出改善，否則會向蘋果重罰高達5,000萬歐元（約4.4億港元）。

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蘋果在上月中表示已作出改善措施，但ACM認為蘋果沒有遵守約定，未能讓交友應用程式開發商使用第三方支付機制，因此會對蘋果每周處以500萬歐元罰款，直至蘋果改善為止。

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責任編輯：嚴浩文