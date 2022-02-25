歐聯決賽移師法國 俄羅斯被取消舉辦權（第三版）

烏克蘭與俄羅斯爆發戰爭，歐洲足協決定，原定在俄羅聖彼得堡舉行的決賽要移師法國巴黎舉行。英國首相約翰遜（Boris Johnson）因應俄烏緊張升溫，周二已向歐洲足協施壓，要求更改決賽舉辦地點。

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歐洲足協發聲明確認，今年的歐聯決賽將會改到法國巴黎的法蘭西球場（Stade de France）舉行。英國亦有意爭取舉辦，但溫布萊球場已安排其他比賽，除了撞期因素，《紐約時報》指，賽會也擔心英國政府以此作政治影響。

歐聯決賽5月28日將於俄羅斯聖彼德堡（St Petersburg）上演，目前只是16強首階段賽事，暫時未知哪兩隊將晉級決賽。英國媒體報稱，歐洲足協（UEFA）正密切關注情況，正就轉移比賽進行場地內部討論，但目前未決定更改。

據悉，英國溫布萊球場（Wembley）是候選場地之一，若兩支英格蘭球隊進入決賽，移師當地舉行決賽的機會亦大增。是次英超車路士（Chelsea）、利物浦（Liverpool）、曼聯（Manchester United）及曼城（Manchester City）共4隊皆打入16強。

約翰遜（Boris Johnson）周二（22日）向UEFA施壓，指俄羅斯應被剝奪主辦決賽的資格。約翰遜表示，俄羅斯再次入侵烏克蘭後，外界應進一步孤立俄羅斯，禁止其舉辦國際足球賽事。

英國下議院外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）等多名保守黨友，皆支持約翰遜。圖根達特形容，UEFA不應掩護暴力獨裁政權。

歐洲足協上屆原定在土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）舉行決賽，但參賽球會均來自英國，其時土耳其屬英國旅遊「紅色」地區，如常舉行將不利更多英國球迷到場觀賽，因此移師葡萄牙。前一屆賽事則因新冠肺炎疫情，延期改在葡萄牙里斯本完成，即歐聯決賽可能連續3屆不能在原定地點舉行。

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責任編輯：吳漢培