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【烏克蘭】緊張局勢續升溫 歐聯決賽恐受影響

環球社會熱點 13:16 2022/02/22

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烏克蘭與俄羅斯的緊張局勢持續，後者承認烏東兩地區獨立更引發新一輪動盪。英國媒體報稱，歐洲聯賽冠軍盃可能受俄烏局勢影響。一旦俄羅斯入侵烏克蘭，原定在聖彼得堡舉行的決賽即可能要移師其他地方。

俄羅斯銀行去年12月增390億外匯儲備 或為制裁準備 【下一頁】

【烏克蘭】俄羅斯承認烏東兩區獨立 會有乜影響？ 【下一頁】

歐聯決賽將於5月28日，在俄羅斯聖彼得堡（St Petersburg）上演，目前只是16強首階段賽事，暫時未知哪兩隊將晉級決賽。英國《每日郵報》報稱，歐洲足協正密切關注情況，一旦入侵果真發生，將需另覓場地舉行決賽。

據悉，英國溫布萊球場（Wembley）是候選場地之一，若兩枝英格蘭球會進入決賽，改至當地舉行決賽的機會亦提升。

歐洲足協上屆原定在土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）舉行決賽，但參賽球會均來自英國，其時土耳其屬英國旅遊「紅色」地區，如常舉行將不利更多英國球迷到場觀賽，因此移師葡萄牙。前一屆賽事則因新冠肺炎疫情，延期改在葡萄牙里斯本完成，即歐聯決賽可能連續3屆不能在原定地點舉行。

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責任編輯：吳漢培

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