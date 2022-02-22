新老基建托底中國經濟穩增長

2022年1月，社融信貸數據迎來「開門紅」，新增社融6.17萬億元，存量增速為10.5%，新增貸款3.98萬億元，同比多增3,944億。此次社融信貸的超預期回升是前期穩增長政策效果的兌現，標誌着市場已經處於「寬貨幣」向「寬信用」傳導的過渡階段。值得注意的是，本輪寬信用既是緩解中國經濟增長壓力的順勢之選，也是推動中國經濟內生動能轉換鏈條的關鍵一環。寬信用以新老基建的投資為主要抓手，帶動經濟內生動能的轉換與修復，數字基建有望依賴國有資本的加入提升對穩增長的邊際貢獻。

面對國內外複雜多變的形勢，中國經濟正在自發調整運轉模式。一方面，中國經濟的內生動能正從房地產投資向基建投資換擋。自2021年下半年起，伴隨中國經濟增長動能的切換和房市調控政策的持續推進，房地產投資的短期貢獻便開始削弱。在「三道紅綫」的監管壓力之下，個別中大型房企發生債務違約引發多米諾骨牌效應，地產產業鏈融資及中資美元債市場受到一定衝擊。數據顯示，房地產開發投資佔固定資產投資完成額比重由2021年年初的30.92%下降至年末的25.22%。近期，雖然多地出台的相關房地產政策已對此前過緊的措施進行適度糾偏，但「房住不炒」的基調仍不會改變，房地產投資料難再成為政策層寬信用的主要抓手。

在經濟溫和換擋的過程中，以基建投資擴張帶動經濟動能修復的邏輯逐步明朗。從政策層面看，12月財政部提前下達專項債，相較去年在節奏上明顯前置，因而基建資金與基建項目已經在相當程度上匹配，市場擔心的基建「缺項目」情況得到改善。從高頻數據看，鐵礦石、螺紋鋼和水泥等大宗商品價格近期持續上漲，1月建築業PMI新訂單指數環比提升3.3個百分點，顯示出基建投資明顯反彈。從信貸數據看，當前推動1月信貸規模同比多增的主要因素仍在於短期貸款和票據融資，表明基建投資處於預期好轉的初始階段，或帶動企業通過短期貸款補原材料庫存，而房地產、製造業等其他實體部門的融資需求仍然偏弱。後續隨着基建投資逐步放量，寬信用將向實體經濟內生融資需求持續傳導，信貸結構有望進一步優化。

另一方面，中國經濟的驅動引擎正從傳統經濟向數字經濟換擋。 《「十四五」數字經濟發展規劃》將優化升級數字基礎設施為重點任務之一，雖然當前新基建的投資規模與老基建尚有較大差距，但市場空間與投資潛力值得期待。隨着數字經濟頂層戰略的確立，2022年國有資本有望成為積極參與新基建投資的主體，大幅提升新基建對穩增長的邊際作用。