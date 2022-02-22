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【俄烏局勢】普京承認烏東兩分離地區獨立 油價急升

股樓投資 13:10 2022/02/22

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周一晚上（21日）承認烏克蘭東部的頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國兩分離地區的獨立地位，要求軍隊進入這兩個地區執行「維和任務」。隨著俄烏之間局勢升級，刺激油價急升。

周二（22日）紐約期油最新漲3.06至每桶93.86 美元，布蘭特期油升1.39%6至每桶96.74美元。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

此舉引來多個西方國家譴責，美國宣布對烏克蘭東部兩分離地區實施制裁措施。

不斷加劇的緊張局勢引發市場對石油供應的擔憂，去年，俄羅斯是歐盟最大的天然氣和石油供應國 ，市場憂慮一旦局勢升級，會引來西方國家制裁，導致供應短缺，令油價急升。

地緣政治局勢緊張加上供應鏈問題，紐約期油價格2月初突破每桶90美元，自2014年以來首次，今年漲幅超過20%，2021年初以來漲幅超過80%。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對  【下一頁

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同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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