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【新冠疫苗】英國長者春季將打第4針 特定人士第5針

環球社會熱點 12:43 2022/02/22

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英國持續為民眾接種第3針新冠肺炎疫苗，加強防範疫情，疫苗接種及免疫聯合委員會同時建議75歲或以上長者、免疫功能弱的人士額外再接種一劑疫苗，增強疫苗效用。衞生大臣賈偉德宣布，春季起安排上述合資格民眾再打一針疫苗，部分民眾可能是第5針。

【英國疫情】周四撤所有防疫限制 4月起停免費檢測 【下一頁】

英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）周一指，建議75歲或以上長者、療養院長者、12歲以上免疫功能弱的群體在春季額外接種一劑疫苗。JCVI稱，上述群體有較高風險感染新冠肺炎，未來爆發新一波疫情仍存在很大變數，為保護脆弱群體，將於秋季為再廣泛制定加強劑計劃。

衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，國民保健服務（NHS）春季起，為合資格民眾接種額外一劑疫苗，其中18歲以上可打輝瑞（Pfizer）或Moderna、12至17歲人士將接種輝瑞疫苗。這代表有超過700萬合資格長者及50萬免疫系功統能較差的人士可接種第4針。

英女王確診新冠肺炎 病徵似輕微感冒 【下一頁】

賈偉德續指，JCVI會持續審視是否將加強劑計劃擴展至為更多高危群體接種。

有官員透露，部分有重症風險人士可能在今次計劃前已打第4針，即他們將接種第5針疫苗，惟目前未知英國有多才人已打第4針。

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責任編輯：郭麗明

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