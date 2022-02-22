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俄羅斯銀行去年12月增390億外匯儲備 或為制裁準備

環球經濟金融 12:41 2022/02/22

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俄羅斯總統普京宣布承認烏克蘭東部兩地區的獨立地位，並派兵進入維持治安，西方多國揚言制裁俄羅斯。俄羅斯評級機構ACRA估計，俄羅斯銀行於去年12月增加了價值50億美元（約390億港元）的外匯儲備，料為制裁做好準備。

【烏克蘭】俄羅斯承認烏東兩區獨立 會有乜影響？ 【下一頁】

俄羅斯派兵維和烏東兩地區 美英歐盟勢推新制裁 【下一頁】

ACRA估計俄羅斯12月增加了價值50億美元的外匯儲備，與一年前同期增加價值26.5億美元（約206.7億港元）相比，按年多近1倍。

路透社引述ACRA高級主管Valery Piven指，根據銀行每月向俄羅斯央行提交的技術報告估算，俄羅斯銀行在去年11月更增加了價值21億美元（約163.8億港元）的外匯儲備。

路透社引述消息人士指，美國正考慮對俄實施新制裁，提議削減部分主要銀行的美元交易業務，並降低俄償付美元計價債務的能力。

據悉，俄羅斯為應對美國早於數年前首次提出的潛在制裁措施，俄羅斯主要銀行已開設代理賬戶並獲准在國內轉移美元。但上述方法可行的前提是，必須最少有一間銀行不受制裁影響。

【俄烏緊張】普京宣布 承認烏東兩親俄地區為獨立國家 【下一頁】

Valery Piven指國際央行負責監管銀行持有的外匯資產及負債比率，指俄羅斯銀行增加外匯儲備可能與現金需求急增有關。

而且俄羅斯銀行去年12月的外匯儲備進口量，仍遠低於俄羅斯2014年吞併克里米亞後該段時期的180億美元（約1,404億港元）。

俄羅斯央行數據顯示，俄羅斯銀行業外國資產和負債總額中各有一半，即分別約為1,000億美元（約7,800億港元）及700億美元（約5,460億港元）是以美元持有，低於2002年的80%和 2014年初的70%。

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責任編輯：鄭錦玲

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