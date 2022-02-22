▲ 【HSBC滙豐業績】滙豐：2022年不擬恢復季度派息 派付比率維持40%至55%

HSBC滙豐 （00005） 公布第4季及全年業績，宣派第二次股息0.18美元，全年度滙豐派息按年增6成至每股0.25美元，符合預期。滙豐在業績報告表示，2022年內不擬恢復以往按季派息安排，未來數年集團將繼續檢討是否恢復按季派息，並於2023年2⽉發布2022年業績時或之前再交代最新情況。

滙豐半日股價跌2.4%，暫報57.15元，以中午收市價計，滙豐股息率約3.41厘。

滙豐去年派息只屬派息政策下限水平

滙豐2021年列賬基準每股基本盈利0.62美元，最新派息比率為40%，屬於集團所訂立⽬標派付比率40%⾄55%的下限。滙豐解釋，主要由於集團錄得預期信貸損失撥回及重組成本上。

滙豐重申，股息政策允許集團若缺乏具吸引⼒的機會投放閑置資本，致使資本過於充裕時，可就非現⾦重⼤項⽬（例如商譽或無形資產減值）靈活調整每股盈利，並透過股份回購或特別股息，不時補充該派息政策。

滙豐已宣布，會在現有20億美元回購計劃外，額外回購多10億美元，規模較市場預期為少。

*烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*

HSBC滙豐業績相關文章：

【HSBC滙豐業績】滙豐去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期 額外回購最多10億美元（不斷更新）

【HSBC滙豐業績】滙豐受累內房市況 第四季重新為預期信貸損失提撥5億美元

記者：麥德銘