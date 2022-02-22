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【YouTube】 YouTube新增TikTok風格圓環圖標　顯示頻道何時直播

科技 14:00 2022/02/22

分享：

Yotube近日宣布新增一項圓環標示，當所訂閱的頻道進行直播時就會出現一個圓環圖標，以通知用戶收看。（法新社）

YouTube與Tiktok之間的競爭愈趨激烈，早前YouTube新增了「Shorts」短片架，以挑戰後者的短片地位。Yotube近日再宣布新增一項圓環標示，當所訂閱的頻道進行直播時就會出現一個圓環圖標，以通知用戶收看，風格和TikTok已有功能十分相似。

【TikTok】TikTok延長影片時間　可帶來更高收入？

當頻道進行直播時，在其個人資料圖片周圍會顯示一個帶有「Live」字眼的鮮紅色圓環，用戶可以點擊它以直接跳到該直播畫面中。（Youtube截圖）

YouTube產品總監Neal Mohan在Twitter上宣布，YouTube增加了一個新指標，以顯示一個已訂閱的頻道正在平台上進行直播。當頻道進行直播時，在其個人資料圖片周圍會顯示一個帶有「Live」字眼的鮮紅色圓環，用戶可以點擊它以直接跳到該直播畫面中。Mohan表示，該功能將有助用戶在瀏覽YouTube時更容易找到當前的直播內容。

【YouTube】應對假消息　YouTube考慮停用影片分享功能

事實上，這新功能跟TikTok的閃動環（pulsing ring）效果相當類似。目前當TikTok頻道進行直播時，用戶亦會從該頻道的個人資料圖片上看到閃動環，以幫助用戶發現有頻道正進行直播。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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