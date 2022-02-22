▲ 【金價分析】金價連升五日上企1900關 瑞銀：近期升勢只屬短命、年底重回1600美元

俄烏局勢進一步緊張，推升黃金等避險資產，金價已連升五日，至1908.5美元水平。不過，瑞銀貴金屬分析師Joni Teves認為，當地緣政治風險消退後，金價近期的漲勢是短暫的，料今年底金價將跌回1,600美元。

金價近日衝上1900美元，今年累升4.4%。俄羅斯總統普京承認烏克蘭東部的兩個人民共和國頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家，並派遣俄羅斯維和部隊進入這兩個地區。而歐美多國考慮進一步制裁俄羅斯。

Joni Teves表示，黃金市場未來將重新關注宏觀驅動因素，例如實際利率、聯儲局政策及增長前景。他指出，實際利率上升及聯儲局收緊政策的環境，為黃金帶來了負面背景，因此近期的升勢應是短暫的。目前市場普遍預期聯儲局將在3月加息去紓緩通脹，他表示，這將對黃金帶來壓力，因為對利率上升的預期往往會推高美國國債等資產的孳息率，相對令黃金的吸引力降低。

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編輯：姚卓然