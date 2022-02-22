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【HSBC滙豐業績】滙豐受累內房市況　第四季重新為預期信貸損失提撥5億美元

股市 12:23 2022/02/22

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【HSBC滙豐業績】滙豐受累內房市況　第四季重新為預期信貸損失提撥5億美元

HSBC滙豐 （00005） 去年經調經整稅前溢利按年增79%至219億美元，大致符合預期。滙豐雖然因應經濟狀況改善、信貸表現勝於預期⽔平，去年全年預期信貸損失錄得撥回淨額9億美元，較2020年提撥88億美元大幅改善，但第4季滙豐重新為預期信貸損失5億美元，特別指出中國商業房地產近期發展。

同系恒生業績又點？可看【下一頁】

滙豐集團⾏政總裁祈耀年在報告中表示，上季因應中國内地商業房地產市況的變化，就預期信貸損失作提撥，但⾃從年底推出多項新政策措施後，市場氣氛稍趨正⾯。相關措施對市場的影響仍有待觀察，⽽滙豐將繼續⽀持關係良好和往來⻑久的客⼾。　　

滙豐預計，2022年内預期信貸損失提撥將恢復⾄平均貸款額30個基點的正常⽔平，並保留截⾄2021年底與新 冠病毒疫情相關的準備6億美元。滙豐解釋，鑑於中國商業房地產⾏業近期的發展，加上集團多個市場⾯對通脹壓⼒，不明朗因素將會持續。

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*烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*

記者：麥德銘

港股 業績公布 滙豐控股（00005）
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