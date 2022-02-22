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【蘋果動向】iPhone摺機或延至2025年？　傳研發全屏可摺MacBook

科技 12:12 2022/02/22

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Android品牌，如三星（Samsung）及華為（Huawei）等已有推出可摺式智能手機，作為另一智能電話生產品蘋果（Apple），卻遲遲未有消息推出可摺屏幕的iPhone。據網站《macrumors》報道指出蘋果可摺式手機或已延遲至2025年推出。

【Apple】外殼設計與前代相同！　日本Amazon出現疑似iPhone SE 3保護殼

據外媒指，一份有關Display Supply Chain Consultants（DSCC）最新的顯示設備報告上，著名分析師Ross Young提到，早前市場估計可摺式iPhone或會於2023或2024年推出，但相信現已延遲至2025年。

【人工智能】美國再次拒向AI創作藝術品　進行版權保護

該分析師更表示，可摺式iPhone或會嚴重延遲外，但蘋果公司仍然在發展有關可摺式屏幕技術，另外，據稱蘋果正在開發全屏幕可摺式筆記型電腦，更與其供應商研究屏幕尺吋能否製作出達20英寸，這將成為蘋果一個全新產品系列，該公司並正研究可摺屏幕要支援4K或更高的解像度規格，不過預計這會在2026或2027年才有機會上市。

責任編輯：向頌勤

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