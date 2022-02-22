【恒生業績】恒生去年少賺16%至近140億元遜預期、信貸損失撥備提高　第四次中期息大減36%至1.8元

▲ 【恒生業績】恒生去年少賺16%至近140億元 第四次中期息大減36%至1.8元

恒生銀行 （00011） 公布，去年純利減少16%，至139.60億元，遜預期，主要由於提高預期信貸損失撥備對全年業績帶來影響，加上利率低企，繼續影響各項業務之淨利息收入。相比上半年，恒生下半年股東應得溢利減少41%。恒生第四次中期股息減少36%至1.8元；全年派息5.1元，減少7.2%。

恒生施穎茵：內房再融資風險增 預期信貸損失增3%

恒生執行董事兼行政總裁施穎茵指，鑑於內地商業房地產行業出現流動資金緊絀以及再融資風險增加，因此對預期信貸損失作出顯著調整，以反映此方面之較高風險，恒生會保持警惕及繼續密切監察市況。

恒生扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額減少8%至331.82 億元。營業溢利減少19%至162.31億元。恒生預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥（預期信貸損失）增加3%至28.07億元，若單計下半年，預期信貸損失提撥增加21.29億元。

預期信貸損失增加，反映未減值信貸風險（第 1 及第 2 階段）有較高的撥備，以應對內地商業房地產行業新浮現的風險，惟部分被第3階段預期信貸損失提撥減少，以及因經濟前景改善，令第1及第2階段之其他未減值信貸風險行業的預期信貸損失有回撥所抵銷。

下半年不確定性增 全年非利息收入按年增長2%

施穎茵指，基於下半年市場不明朗因素增加，部分原因乃疫情出現新變化，非利息收入按年增長2%至93.60億元。她續稱，市場預計今年利率將會上調，中期而言，應可以稍為紓緩淨利息收益率及淨利息收 入之壓力。於尋求貸款增長之同時，恒生會繼續採取審慎之風險管理方針。

恒生去年淨利息收入減少11%，至238.22億元；淨利息收益率按年減少24點子，由1.73%下跌至1.49%，仍高於市場平均水平。

恒生中國去年除稅前溢利增23%

恒生董事長利蘊蓮表示，外在環境不明朗及市況瞬息萬變，意味將來仍需面對更多新挑戰。

恒生中國方面，除稅前溢利增加23%，個人銀行業務增長超過 268%，商業銀 行及環球銀行業務則分別增長 29%及 10%

截至去年底，普通股權一級資本比率為 15.9%，一級資本比率為17.5%，總資本比率為 18.9%（於 2020 年 12 月 31 日，普通股權一級資本比率為 16.8%，一級資本比率為 18.5%，總資本比率為 20.0%）。成本效益比率按年上升6個百分點至42.6%。

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